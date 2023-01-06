На «джайляу» – круглый год

По заверениям местных влас­тей, новый объект, возведенный за счет бюджета по линии СПК «Павлодар», поможет исключить посредников между аграриями, животноводами, переработчиками и покупателями. Здесь павлодарцы могут купить продукты от местных производителей по цене на 10–15% ниже рыночной.

Торговля на Jailau ведется в крытом павильоне на сотню мест и на специально оборудованной уличной площадке. Именно сюда переехала традиционная субботняя ярмарка. И это решение влас­тей поддержали не все горожане – рынок расположен на окраине, куда можно добраться только на машине или на трамвае, соответственно, не из всех микрорайонов. После критики сюда продлили один автобусный маршрут, а проезд в трамвае на субботнюю ярмарку сделали бесплатным.

С первого дня работы на прилавках рынка представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: говядина, баранина, конина, свинина, индейка, гуси и куры, мука, молочная продукция, полуфабрикаты, рыба, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, растительное масло, яйца, крупы, овощи, фрукты и многое другое. Все покупатели становятся участниками лотереи: еженедельно разыгрывают гусей и мед, ежемесячно – тушу барана.