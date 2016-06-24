​На единой евразийской платформе

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Нынешний саммит для Шанхайской организации сотрудничества юбилейный – 15 лет исполнилось со дня ее основания. Однако будет правильным напомнить, что процесс институционального оформления ШОС начался гораздо раньше – в 1996–1997 годах. Именно в это время Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан и Таджикистан подписали два важнейших документа – соглашения об укреплении доверия и о взаимном сокращении вооруженных сил на границе.

То были первые доверительные шаги, создавшие основу для многостороннего парт­нерства. За ними последовали другие, расширяющие поле взаимодействия и географию. В частности, на саммите в Душанбе в 2000 году «шанхайская пятерка» и присоединившийся к ней Узбекистан договорились о создании регионального анти­террористического центра. Годом позже с учас­тием шес­ти государств и была создана Шанхайская организация сот­рудничества.

За годы эволюции ШОС стала неотъемлемым и влия­тельным элементом современной мировой архитектуры. И сегодня все больше стран вовлекается в диалог, что говорит о возрастающем авторитете организации.

На саммит-2016 в Ташкент прибыло более десятка глав государств и правительств, представители ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и АСЕАН. Среди них главы государств – участников объединения – президенты Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Государства-наблюдатели при ШОС были представлены лидерами Афганистана, Беларуси, Индии, Монголии, Пакистана. От Ирана на встречу приехал министр иностранных дел Исламской Респуб­лики. Не остался в стороне и Президент Туркменистана, получивший статус гос­тя.

Столь высокий уровень участников вполне объяс­ним. Организация реализует важнейшие для Евразии проекты как в сфере экономики, так и в области безо­пасности. Вызывает интерес и процесс расширения состава ШОС. Поэтому все с нетерпением ожидали начало встречи в верхах.

Первый день рабочей программы включал в основном двусторонние переговоры участников саммита. Прибывшие в Ташкент главы государств и руководители международных организаций вели беседы в кулуарах, обсуждали предстоящее заседание и воп­росы экономического сот­рудничества. В частности, Нурсултан Назарбаев провел встречи с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, а также с Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном.

Ключевые вопросы сотрудничества между странами стали темой обсуждения и в беседе Нурсултана Назарбаева с Президентом Афганистана. В том числе главы государств говорили о перспективах расширения взаимовыгодного взаимодействия в торгово-экономической сфере. Состоялся обмен мнениями и по ряду актуальных аспектов региональной и международной повестки дня.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость встречи, проходящей в священный для мусульман месяц Рамадан.

– По итогам вашего прошлого визита в Астану был заключен ряд важных соглашений. В рамках достигнутых договоренностей Казахстан осуществляет поставки зерна в вашу страну. Также в этом году в Кабуле состоится заседание межправительственной комиссии, на котором будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между нашими странами, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь М. Гани поздравил Нурсултана Назарбаева с наступающим праздником Ораза айт.

– Казахстан является важнейшим торговым партнером Афганистана, и мы также возлагаем большие надежды на предстоящее заседание межправительственной комиссии, – отметил Президент ИРА.

Не менее важный аспект взаимодействия с Афганистаном лежит в области безо­пасности. Главы государств в нояб­ре прошлого года в Астане обсуждали вопросы взаимо­действия соответствующих служб двух стран в борьбе против терроризма.

Главы Казахстана и Пакистана обсудили текущее состоя­ние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, состоялся обмен мнения­ми по актуальным вопросам международной повестки дня.

Нынешний саммит позволит рассмотреть многие чувствительные вопросы в этой облас­ти. В том числе аспекты борьбы с наркобизнесом, экстремизмом и другими вызовами в зоне ответственности ШОС.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Узбекистан Ерик Утембаев, Глава нашего государства продвигает инициативу по созданию широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

– Предстоящее председательство Казахстана в ШОС даст новый импульс этой работе, – подчеркнул дип­ломат.

По его словам, ШОС – это площадка, на которой выстраи­вается сотрудничество с многими международными и региональными организация­ми, в числе которых АСЕАН, ОДКБ, СВМДА.

– Эволюция показывает, что этот интеграционный процесс востребован. Наряду с вопросами региональной безопасности мы рассматриваем аспекты экономического взаимодействия. Принимается план торгово-экономичес­кого сотрудничест­ва, где большая роль отводится созданию новых рынков и новых транспорт­ных коммуникационных систем, – сказал Е. Утембаев.

В частности, серьезные перспективы открывает процесс сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Это новый шаг к большому евразийскому партнерству, в котором примут участие страны – участницы ЕАЭС, а также Китай, Иран, Индия и Пакис­тан.

– У нас есть Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества. На саммите ШОС мы примем в организацию Индию и Пакистан. На очереди – Иран. Таким образом, эта организация с количеством жителей в три миллиар­да человек становится огромной силой, – отметил Нурсултан Назарбаев накануне саммита.

Перспектива вступления в ШОС новых влиятельных стран и их подключение к проекту «Один пояс – один путь» меняют конфигурацию отношений на всем Евразийском континенте как в экономическом, так и геополитическом контексте. Это создает абсолютно иную систему взаимо­действия и кооперации, которая будет способствовать развитию нового трансграничного обмена, инвестиционного и делового сотрудничества.

Казахстан, следует отметить, очень своевременно приступил к реализации стратегической программы «Нұрлы жол», которая сопрягается с инициативой КНР «Один пояс – один путь». Более того, благоприятный инвестиционный климат в нашей стране делает этот проект интересным не только для государств – членов ШОС, но и для представителей Европейского союза, азиатских инфраструктурных финансовых институтов. Как отмечают эксперты, Казах­стан демонстрирует политическую стабильность, показывает пример того, как должны развиваться инте­грационные процессы, объединяя страны на единой евразийской платформе.

В целом в рамках саммита планируется подписать 11 документов, в том чис­ле Ташкентскую декларацию 15-летия ШОС, где будут отражены перспективы развития организации, позиция по текущей международной и регио­нальной обстановке, актуальные проб­лемы безопасности.

В рамках форума предусмотрена и культурная составляющая. В первый день рабочей программы главы государств, прибывшие для участия в саммите, побывали на торжественном концерте, посвященном 15-летию Шанхайской организации сотрудничества.

О продолжении визита читайте в следующем номере «КП».