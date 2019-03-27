С января 2020 года на электронные сигареты введут акцизы в Казахстане, передает 1tv.kz.
Подготовительная работа продолжается второй год, а это значит, что все это время бюджет недополучал огромные суммы. Сегодня к нагреваемому табаку и жидкости для электронных сигарет применяются нулевые ставки.
Со следующего года акциз для нагреваемого табака может составить 7 350 тенге за килограмм, а для используемой жидкости в электронных сигаретах – примерно 5 тенге за миллилитр. Вероятнее всего, эта сумма войдет в конечную стоимость продукта.
"Мы данную работу проводили с прошлого года, изучали данный вид товара, изучали рынок его сбыта. Мы вводим на него акциз. Это нагревательный табак, это не сигареты, с 1 января 2020 года. Стоимость будет 7 350 тенге за килограмм нагревательного табака", – отметил вице-министр национальной экономики Мади Токиев.