На это многие решились

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Алибек КУВАНДЫКОВ, ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова, д. э. н.
Валютное таргетирование, как показывает практика большинства перешедших к этому режиму государств, позволяет снизить темпы инфляции и удерживать их в желаемом низком диапазоне. Режим таргетирования сегодня применяется более 20 центральными банками развитых и развивающихся стран мира. Некоторые из них используют его уже несколько десятилетий подряд.
Статистические исследования свидетельствуют о том, что с переходом на режим таргетирования инфляции, ее темпы и волатильность (изменчивость) снижаются в абсолютном значении больше по сравнению со странами, не использующими режим таргетирования. Это наблюдается как в развитых, так и развивающихся странах. Накопленный на текущий момент опыт применения позволяет выделить следующие положительные результаты перехода к режиму инфляционного таргетирования.
В первую очередь это независимость национального банка, а также открытость и транспарентность денежно-кредитной политики. Эти качества позволят регулятору успешно противостоять инфляции. Кроме того, нацбанк будет иметь возможность прогнозирования экономики, а в результате стабилизации макроэкономической ситуации начнут развиваться финансовые рынки страны.
Любая структурная реформа требует определенного времени. Однако для того, чтобы полностью осуществить переход к открытой и конкурентной экономике, данный шаг необходим. Курс национальной валюты нужно довести до своего реального значения.
В качестве антикризисных мер нашим Правительством совместно с НПП «Атамекен» и представителями отраслевых ассоциаций был подготовлен проект Плана оперативных антикризисных мер с учетом экспортоориентированности экономики. Эти меры предполагают увеличение добычи и переработки нефти. Кроме того, предусмотрены некоторые налоговые послабления для ряда низкорентабельных компаний нефтедобывающей отрасли, черной металлургии и химической промышленности. Для предприятий – экспортеров молочной отрасли и птицеводства предусматриваются меры по увеличению субсидий, для малого и среднего бизнеса будет открыта система кредитования по минимальной процентной ставке. Я думаю, что все эти меры позволят в комплексе сгладить возможные негативные последствия для крупных предприятий.
Вместе с тем стопроцентно гарантировать экономический рост таких предприятий невозможно не только в условиях реформ, но и в более или менее стабильных экономических условиях. Это все-таки рынок, и он диктует свои условия. Есть множество факторов, влияющих на внутренние и внешние переменные деятельности любого предприятия, независимо от сферы деятельности.
Безусловно, тем, кто не просчитывает ситуацию в своем секторе бизнеса на несколько шагов вперед, в такие периоды непросто. При строгом же соблюдении финансовой дисциплины, целенаправленной работе над увеличением доходной части и тщательном контроле своих расходов возможно добиться определенных успехов. Конкурентоспособные предприятия от остальных тем и отличаются, что планируют свою деятельность далеко вперед, грамотно управляют производственными процессами.
Инфляционное таргетирование повышает ответственность Национального банка за свои действия, дисцип­линирует и обязывает его к определенным действиям. Политика инфляционного таргетирования делает денежно-кредитную политику более прозрачной и понятной. Регулятор будет вынужден выпускать информационно-аналитические материалы, разъясняющие жителям страны текущее и прогнозируемое состояние экономики и свои действия.
Что касается рынка недвижимости, то на начальном этапе платежеспособный спрос населения, конечно же, снизится. Закономерным будет в данном случае «процесс выжидания» – уменьшится количество сделок на рынке недвижимости. Цены на недвижимость в долларовом эквиваленте снизятся в связи со снижением спроса. Однако, по прогнозам экспертов, ближе к середине осени возможно оживление.

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