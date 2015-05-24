В мире
На "Евровидении" победила Швеция
В австрийской столице завершилось одно из главных музыкальных событий года – песенный конкурс "Евровидение-2015", победителем в котором вышла Швеция, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
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Как сообщается, победителя традиционно определили с помощью зрительского голосования, в котором приняли участие представители 40 стран.
Так, первое место занял певец из Швеции Монс Зелмерлев, который набрал 365 баллов. Второе место заняла россиянка Полина Гагарина, а третье место досталось итальянской группе Il Volo.
В первую десятку вошли также представители Бельгии, Австралии, Латвии, Эстонии, Норвегии, Израиля и Сербии.
В следующем году 61-й конкурс "Евровидение" пройдет в Швеции.
Примечательно, что недавно "Евровидение" занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный музыкальный конкурс в истории.