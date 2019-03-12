Свежий выпуск

​На финишной ленточке Студенческих игр

Виталий Александров

Наверное, вышесделанное утверж­дение кому-то покажется спорным: ведь кто-то больше любит фигурное катание или шорт-трек, а в последний день Студенчес­ких игр, напротив, медали будут разыграны в хоккее с шайбой и лыжных гонках. Но нельзя не сог­ласиться, что финальный и матч за 3-е место хоккейного турнира украсят любые зимние игры, даже Олимпийские. Да и мужская лыжная гонка в масс-старте на 30 км – это классическое воплощение мечты болельщика, даже если эта гонка проводится и в свободном стиле. В заявке нашей команды на заключительную дистанцию значились Олжас Климин, Константин Борцов, Наиль Башмаков, Никита Гридин и Аскар Нуркен.

Ну и, конечно, вечерняя торжественная церемония закрытия Универсиады – это как яркий букет цветов каждому из участников – на прощание. Все это будет сегодня.

А в воскресенье копилка сборной Казахстана пополнилась очередной, четвертой по счету серебряной медалью. Ее в кластере «Сопка» заработал спортсмен из Усть-Каменогорска Павел Колмаков. Чуть ранее студент Казахской академии спорта и туризма занял 6-е место в могуле, а теперь ему предстояло сразиться с лидерами этого вида спорта в парном могуле.

Следует напомнить, что в Красноярск прямехонько из Алматы прилетели некоторые участники финального этапа Кубка мира по фристайлу-могулу. Среди них был и победитель состязаний на Шымбулаке японец Игума Хорисима и тот же Павел Колмаков. В розыгрыш первого комплекта медалей – в могуле – Колмаков включился не самым решительным образом. Тем не менее, дойдя до финала, сохранил силы на борьбу во второй день. Хорош он был еще в квалификации, показав второй результат. А потом пошла борьба на выбывание, и Колмаков в полуфинале обыграл француза Бенжамена Кавета. Того самого, который выиграл «золото» в могуле.

А в суперфинале Павел встретился с Игума Хорисима. Это противостояние принесло побе­ду представителю Страны восходящего солнца. Хорисима и выиграл золотую медаль, серебряная дос­талась Колмакову, а за «бронзу» боролись Бенжамен Кавет и японец Даити Хара. Француз получил свою вторую медаль красноярской Универсиады.

Интересно было почитать комментарий, оставленный на официальном сайте Студенчес­ких игр. Вот что после соревнований в парном могуле написали наши российские коллеги: «Казахстанский могулист вообще оказался открытием этого турнира, отчаянно прорвавшись на пьедестал. Нет, до чемпионских лавров он не дотянул, уж больно хорош был в финале Хорисима. И все же «сереб­ру» Колмакова болельщики рукоплескали не менее восторженно, чем «золоту» Игума Хорисима».

Слова хорошие, правильные, оценка заслуженная и вполне дружеская. Но мы-то помним, что Павел Колмаков стал открытием не Красноярска, а много раньше. На таких же Студенчес­ких играх в Гранаде (Испания) в 2015 году он в могуле выиграл золотую медаль, на Универсиаде 2017-го в Алматы – бронзовую. И теперь, в 22 года, получил заслуженное «серебро», очередное, можно сказать, в его блестящей серии выступлений на Универсиадах.

Вчера вечером в городе на Енисее были названы чемпионы и призеры в 5 видах программы. А вечером состоялись 2 полуфинальных хоккейных матча. Право продолжить спор за золотые награды оспаривали ледовые дружины Казахстана – Словакии и России – Канады.

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