Свежий выпуск
​На финишной прямой
Юрий ЛИФИНЦЕВ

Самый громоздкий пласт вопросов, касавшихся ранее строительства и ввода в строй новых спортивных объектов, был успешно решен и занял достойное мес­то в истории еще только предстоящих Студенчес­ких игр. Конечно, нам еще предстоят торжественные минуты при сдаче студенческого городка во время различных тестовых соревнований, но теперь пришло время отработки хотя и узконаправленных, но широко востребованных проектов. Таких, например, как обеспечение безопасности на спортивных объектах, соз­дание волонтерской службы и многих других.

Не так давно Министерство внутренних дел Казахстана совместно с ОБСЕ, а также при поддержке Федеративной Республики Германии и Королевства Нидерландов провели в Алматы трехдневный обучающий семинар для сотрудников правоохранительных органов. В Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады сообщили, что в повестке дня семинара было изучение передового опыта в области управления массовыми мероприятиями. Наши службы ознакомились с особенностями организации пропускного режима, обеспечения безопаснос­ти в местах скопления людей, организации экстренной эвакуации граждан в случае необходимости и т. д. Причем все практические занятия были проведены непосредственно на будущих объектах зимних Студенческих игр.

Кроме того, были проведены обучающие программы по подготовке волонтеров 28-й Всемирной зимней универсиады. В них приняли участие 150 волонтеров-координаторов, отобранных дирекцией для этой работы. Цель тренинговых программ – обучить добровольных помощников работе с иностранными гражданами, действиям в стрессовых ситуациях, коммуникации с зарубежными спортсменами.

И эта работа продолжается. По сообщению пресс-службы универсиады, с 12 по 26 ноября для волонтеров-координаторов будут организованы специальные квесты-игры на местах проведения спортивных соревнований Универсиа­ды-2017. Занимательные «реконструкции событий» со спортивным уклоном пройдут на высокогорном катке «Медеу», горнолыжном курорте «Шымбулак», в ледовых дворцах «Алматы Арена» и «Халық Арена», атлетической деревне, комплексе лыжных трамплинов «Сункар», во Дворце спорта им. Балуана Шолака, на площади празднований и награждений MEDALPLAZA.

На днях журналисты были приглашены в пресс-центр «Алматы Арены», где состоялось подписание очередного договора о сотрудничестве, на этот раз между Дирекцией по проведению универсиады и одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков. По словам руководителя дирекции Наиля Нурова, пул парт­неров универсиады – отечественных и зарубежных – уже выглядит достаточно серьезно. Причем работа по заключению контрактов вышла на финишную прямую. Парт­неры оргкомитетом выбирались не абы как, а самые достойные, имеющие авторитет во всем мире. Во время 28-й Всемирной зимней универсиады Алматы посетят порядка 30 тыс. туристов. Таковы предварительные расчеты дирекции соревнований. Это и иностранные гости, и туристы из регионов Казахстана. Хотя в оргкомитете не исключают, что цифра примерная, которая зимой может и существенно возрасти. И если зарубежные организации (спортивные, туристические и другие) уже как-то обозначили хотя бы примерное количество своих земляков, готовящихся приехать в Алматы, то орг­комитет сейчас ориентируется на еще большее привлечение и прием наших, отечественных, туристов. Сейчас, когда во всех регионах Казахстана открыта онлайн-продажа билетов на соревнования и обе церемонии, гости Алматы могут ехать на Игры с полной гарантией попасть на трибуны красавцев-стадионов, что весьма немаловажно.

В самом большом городе Казахстана с нетерпением ждут гостей, ведь универсиада – это очень интерес­ное и красивое событие с красочными церемониями открытия и закрытия соревнований. На заключительном празднике, например, помимо подведения итогов универсиады и чествования ее героев, намечается яркое представление следующей страны-организатора – России. Напомним, что 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду в марте 2019 года будет принимать Красноярск.

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