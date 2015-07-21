На финском направлении Свежий выпуск 412 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

На встрече стороны обсудили перс­пективы развития бизнес-отношений, организацию казахстанско-финского форума «зеленых» технологий, а также возможное строительство в регионе мусороперерабатывающего завода Ferroplan и биогазовой установки.

На сегодня торгово-экономические отношения Павлодарской области с Финляндией представлены в основном импортом машин и аппаратов для сварки металлов, изделий из черных металлов, печей и другого оборудования. Данная продукция поставляется на крупные предприятия региона: Казахстанский электролизный завод, АО «Павлодарский речной порт», ТОО «Kazakhmys Bozshakol LLP», «Молком-Павлодар». За 2014 год объем торговли составил 9,4 млн долларов.

Совершенствование системы управления отходами – одно из направлений концепции «зеленой» экономики, особенно актуальное для такого мощного промышленного центра, как Павлодарский регион. Поэтому большой интерес представляли поступившие от финской бизнес-делегации предложения по использованию отходов. Так, компания Ferroplan, имеющая огромный опыт реализации экопроектов в Китае, России, Вьетнаме и Филиппинах, предлагает решения по обработке воды и конвейерные системы для переработки, сортировки и управления широким спектром отходных материалов.

Исполнительные органы области представили более 100 инвестиционных проектов, бизнес-планов, в которые финские компании могут инвестировать. Глава региона предложил финской стороне осенью текущего года принять участие в инвес­тиционном форуме «Ертіс-Инвест» и детально обсудить на нем перспективы дальнейшего сотрудничества.



