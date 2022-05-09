На фронтах – бои, в тылу – работа

Более 150 тысяч жителей низовий Сырдарьи отправились на фронт в Великую Отечественную войну. Около 30 тысяч кызылординцев пали смертью храбрых. Кызылординская земля взрастила 22 Героя Советского Союза, одного полного кавалера ордена Славы, и десятки тысяч воинов вернулись в родной регион с орденами и медалями.

Ветераны, свидетели тех трагических событий, к сожалению, уходят от нас. В мае 2020 года фронтовиков в Кызылординской области было 16, а сейчас проживает семь – возраст уважаемых аксакалов под сто лет. И очень хочется в День Победы вспомнить и о тех, кто ковал победу в тылу. Эти люди тоже проявляли настоящий героизм каждый день.

Все дни и ночи, пока шла война, жители Кзыл-Ординской области трудились на заводах, фабриках, полях и фермах под девизом «Все – для фронта, все – для Победы!». Работа не прерывалась даже в непогоду, аулчане растили рис, разводили скот, ловили рыбу и большую часть всего заготовленного отправляли на фронт.

Как свидетельствуют ­архивы Областного историко-краевед­ческого музея, на начало 1941 го­да в области работало 48 промышленных предприятий. Из них 34 досрочно выполнили производственный план.

Например, коллектив рисоперерабатывающего завода перевыполнил производственный план на 3,6 тыс. тонн риса. «Стахановцами на этом заводе были С. Рустемов, С. Дьяков, Д. Жихарев, М. Заниевская, И. Аманбаев, У. Байтесов, А. Кудайбергенов», – говорится в архивных справках.

В тот же год уборка урожая была проведена в регионе в сжатые сроки и с наименьшими потерями. План сдачи зерна государству выполнен на 104,7%.

Область уже тогда была рисоводческой. Разработки по выращиванию риса, срокам и методам посевов, борьбе с засоленностью земель делал первый дипломированный агроном-рисовод в регионе, ученый-практик, а впоследствии кандидат сельскохозяйственных наук, кавалер многих орденов Анес Алтынбеков. В 1940 году его назначили главным агрономом Чиилийского, южного района области. Здесь он готовил агротехников, бригадиров для всех 15 хозяйств района, в том числе трех корейских колхозов, в которых жили переселенцы с Дальнего Востока.

Алтынбеков стал первым пропагандистом внедрения научно-обоснованных методов рисоводства. Техники у рисоводов тогда практически не было. Сеяли и убирали вручную. Рис связывали в снопы, относили на ток, где снопы передавались из рук в руки, пока их не опускали в молотилку. Планировку рисовых чеков не делали вообще. Но сорт, который возделывали, а назывался он «қазақ-шала», даже без удоб­рений давал высокие для того времени урожаи – по 50 центнеров с гектара. Имя автора этого сорта в архивных источниках не сохранилось, этот сорт называли тогда местным, народным.

Первые серьезные эксперимен­ты по рису отрабатывались учеными на плантациях легендарного человека Ибрая Жахаева. С 1940 года он был звеньевым колхоза «Кызыл ту». Тандем Алтынбеков – Жахаев привел к рекордным урожаям. Опыт передовых рисоводов применяли во всех хозяйствах области. За годы совместной работы Алтынбекова и Жахаева на полях на юге региона 20 жителей Чиилий­ского райо­на стали Героя­ми Социалистического Труда, а Ибрай Жахаев и Ким Ман Сам еще и лау­реатами Сталинской премии.

В 1941-м во всех пяти районах области аулчане выполнили годовой план по заготовке животноводческой продукции. Так, 294 колхоза области, привлеченные к обязательным поставкам фронту животноводческой продукции, на три месяца раньше установленного срока выполнили план: по мясу и маслу – на 207%, по шерсти – на 123%, по брынзе – на 219%.

Труженики Аральского и Жанакорганского районов пол­ностью отчитались по всем видам заготовок сельхозпродуктов раньше установленного государст­вом срока.

Патриотическое движение по сбору средств на вооружение Красной армии охватило широкие слои населения области. По инициативе комсомольцев города Аральска, одобренной 21 октября 1942 года решением бюро ЦК ЛКСМ Казахстана, молодежь республики начала сбор средств на постройку эскад­рильи истребителей.

«Среди колхозников области получила распространение сдача личных сбережений и своих хлебных запасов в фонд Красной армии, – говорится в архивных документах. – Зачинателями этого движения в области являются Ким Ман Сам, Кашакбай Примов, Досан Елеусинов, Меирманов, Керейтбаев, которые внесли от 100 до 150 тысяч рублей на строи­тельство танковой колонны. Свои хлебные запасы отдали в фонд Красной армии Агимбаев – 600 пудов, Умербаев – 200, Жахаев – 120, Есембеков – 105. По области из личных сбережений колхозников на строительство танковой колонны поступило 138 тысяч пудов хлеба».

Известно, что в первые же годы Великой Отечественной войны в Кзыл-Ординскую область было перебазировано 11 заводов и артелей. Это две лаборатории по ремонту паровозов, три консервных завода, эвакуированные из Логовска, Волоколамска и Усть-Лушевска, семь заводов из Ворошиловграда, электрохимический завод имени Дзержинского, механические заводы «Реммаш­путь», «Эмальштамп», артель «Челюскинец», Московская обувная фабрика имени Парижской коммуны и другие.

Было принято постановление «О размещении эвакуированных из прифронтовой полосы предприятий». Например, в Аральске разместили рыбоконсервный завод. Такой же завод, но гораз­до более мощный, перевезли в областной центр, кожзавод с овчинно-шубным производством начал работать в селе Байгакум. «Мукомольное предприятие, обувную фабрику и мясоконсервный завод эвакуировали в Кзыл-Орду, в городе также разместились Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства», – написано в архивных справках.

В целом 266 колхозов, 359 произ­водственных предприятий, учреждений и организаций области работали в годы войны в регионе на предельной мощности.

Основной труд, конечно, выпал на долю женщин. Многие из них отправили мужей и сыновей, отцов и братьев на фронт, а после взялись пахать землю, выращивать хлеб, стоять у станков, пас­ти скот, заготавливать мясо и рыбу. Каждая мечтала, что скоро кончится война и кормильцы вернутся домой. Но пока каждый день приходили в села и города региона похоронки.

И наступил в истории Приаралья страшный день: в маленьком селе Мойынкум, что в 50 км от областного центра, остались только вдовы с детьми. Похоронки пришли уже на всех мужчин, ушедших из Мойынкума на войну.

Казахский народ всегда был мудрым. И жительниц Мойынкума население ближайших сел перевезло к себе, чтобы помочь им выжить, Мойынкума вскоре просто не стало. Говорят, что, когда последняя семья, вдова с четырьмя ребятишками, покидала село, эта женщина произнес­ла, оглядываясь с телеги назад: «Проклятье войне…»