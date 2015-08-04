На «Фукусиме» возобновили демонтаж «саркофага» 455 Гук ДмитрийПо материалам международных информагентств подготовила Анна ВЛАДИМИРОВА

Эту операцию несколько раз откладывали из-за неполадок в оборудовании; теперь инженеры надеются снять шесть панелей за четыре месяца.

В то же время на третьем энергоблоке приступили к извлечению 20-тонного механизма, перемещавшего стержни реактора. Это также необходимо для того, чтобы разобрать обломки и добраться до бассейна с отработанным топливом.

В декабре прошлого года завершились работы по извлечению топлива из четвертого энергоблока, пострадавшего гораздо меньше остальных. Всего работы по демонтажу и дезактивации станции займут четыре десятка лет.



Рекордное падение

Торги на Афинской фондовой бирже, возобновившей свою работу в понедельник, 3 августа, после многонедельного перерыва, открылись рекордным падением ключевых индексов. Фондовый индекс Греции ASE упал на 23%, достигнув отметки в 615,12 пункта. Это самый низкий показатель за последние три года. В то же время банковский индекс страны снизился на 30%, что также стало рекордным показателем.

В конце июня правительство в Афинах приостановило работу банков страны в связи с тогдашним отказом ЕЦБ расширить кредитование по программе ELA. Банки возобновили свою деятельность 20 июля, однако биржа оставалась закрытой из-за ряда нерешенных вопросов.



Теракт в Турции

Двое турецких военнослужащих погибли и 24 получили ранения в результате теракта, совершенного боевиками Рабочей партии Курдистана.

Начиненный двумя тоннами взрывчатки автомобиль был подорван у здания полицейского участка в городе Догубаязит в провинции Аргы на востоке Турции. На минувшей неделе в той же провинции был взорван газопровод.

Теракты в Турции стали ответом на действия турецкой армии, начавшей бомбардировки баз и позиций не только группировки «Исламское государство», но и Рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке после теракта в городе Суруч и убийства двоих полицейских.

1 августа в результате налета турецких ВВС на курдскую деревню Зеркеле в иракском горном районе Кандиль были убиты 9 мирных жителей и не менее 15 получили ранения. По словам очевидцев, среди них не было бойцов Рабочей партии Курдистана.

За последние дни турецкая армия провела уже восемь операций против РПК на севере Ирака.



Борьбе с пожаром мешает засуха

На севере Калифорнии идет борьба с масштабными лесными пожарами. Огнем охвачено более 18 тысяч гектаров. Жертвой стихии уже стал один пожарный. Из опасной зоны эвакуированы сотни человек. Местные власти перекрыли две автомагистрали. Борьбе с пламенем мешают засуха и сильные ветры.

В целом в Калифорнии зафиксировано 20 крупных пожаров.

