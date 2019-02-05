На Гавайях собрались запретить продажу сигарет жителям моложе 100 лет

В мире
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Фото из открытых источников
Законопроект, призванный отучить жителей от курения, представили в парламенте американского штата Гавайи. Документ предусматривает постепенное повышение возрастного ценза на продажу сигарет до 100 лет, передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.   

Как поясняет телеканал, возраст планируют увеличивать каждый год с шагом в десять лет: сначала доступ к сигаретам, согласно законопроекту, следует ограничить жителям моложе 30 лет, затем 40, 50, 60 и так далее. К 2024 году их смогут купить только столетние, но и они не смогут этого сделать: авторы документа утверждают, что производители перестанут завозить на острова табак.

Законопроект не запрещает туристам привозить сигареты с собой . Кроме того, меры не распространяются на электронные устройства, жевательный табак и сигары.

Сейчас приобрести пачку сигарет на Гавайях могут только жители старше 21 года. Федеральный закон в США устанавливает минимальный возраст в 18 лет, в некоторых штатах он поднят до 19 лет.

Одним из минусов документа пока считают финансовую составляющую вопроса. Бюджет Гавайских островов ежегодно получает от налогов на продажу сигарет до 100 миллионов долларов. Властям придется решить, как компенсировать потерю этой суммы.

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