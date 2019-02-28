На газификацию страны потребуется еще 187 млрд тенге – Бозумбаев

Экономика
Инга Селезнева
Фото с сайта yvision.kz
Дополнительно на проекты газоснабжения и электроснабжения потребуется финансирование в объеме 187 миллиардов тенге. Об этом в своем докладе на заседании Правительства РК сообщил глава Министерства энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С целью выполнения поручений Елбасы, озвученных на съезде партии "Нур Отан", министерством дополнительно проработаны предложения для активизации строительства ряда проектов в регионах. В рамках развития инфраструктуры регионов на период 2019-2021 года уже предусмотрено финансирование проектов газоснабжения и электроснабжения за счет республиканского бюджета на сумму 169,7 миллиарда тенге. Это потребует дополнительно на период 2019-2025 года (7 лет) финансирование в объеме 187 миллиардов тенге, в том числе на период 2019-2021 года сумма составит 55 миллиардов тенге", – сообщил Бозумбаев.

Так, по его словам, по газоснабжению предлагается профинансировать строительство 4 проектов газораспределительных сетей на общую сумму 84,7 млрд тенге.

"Из которых по приоритетности считаем важным профинансировать строительство газовой инфраструктуры в Астане на сумму 44,4 миллиарда тенге. Это обеспечит газом 370 тысяч жителей", – продолжил он.

Также, Бозумбаев попросил поддержать финансирование строительства газовых сетей в Карагандинской области на сумму 28,7 млрд тенге (Караганда, Темиртау, Жезказган и 5 поселков), что, по его словам, обеспечит газом 270 тыс. жителей.

"В Акмолинской области - на сумму 10 миллиардов тенге. Это обеспечит газом 100 тысяч  жителей. Реализация данных проектов важна с учетом строительства магистрального газопровода "Сары-Арка", который подведет газ к указанным регионам и позволит дополнительно обеспечить газом порядка 740 тысяч человек", – заключил министр. 

