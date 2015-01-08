На германской стороне предстоит учиться мне… Марина ПАРХОМЕНКО

Образование – это свобода выбора

Нам, приглашенным, эта поездка, за организацию которой отвечал Гёте Институт, была в первую очередь интересна возможностью посетить вузы, имеющие партнерские связи с казахстанскими, встретиться со студентами-соотечественниками.

Германия занимает третью позицию после США и Великобритании по популярности у иностранных студентов, что подтверждают цифры: 10%, или порядка 240 тыс. – это иностранные студенты, которые могут получить одну из 12,5 тыс. специальностей, предлагаемых в 370 вузах. Большинство высших учебных заведений Германии – государственные, потому более 90% от всего числа студентов обучаются именно в них. Большой вес в образовательной системе, наряду с классическими, имеют технические университеты. Есть и еще одна особенность – делающие упор на связь с предприятиями специализированные вузы, аналогичные советским институтам. Каждая из 16 земель сама регулирует вопросы образования, а федеральное минис­терство лишь задает общий курс и участвует в финансировании больших, затратных образовательных и научных проектов.

Как пояснила пресс-референт Министерства образования и науки Нина фон Зартори, в Германии провозглашена свобода образования, то есть каждый студент, каждый ученый волен сам решать, что изучать, что исследовать. Впрочем, конкретно об этой свободе чуть ниже расскажут сами студенты.

Иностранные студенты равны в правах с коренным населением, и самое важное для них – иметь приличный аттестат и владеть немецким языком. К слову, последний фактор – «сдерживающий» для притока иностранных студентов, в частности, из стран СНГ, в которых резко поубавилось количество средних школ, изучающих немецкий язык.

Образование в стране как таковое бесплатное, делаются лишь небольшие семестровые взносы, и студенты, стажеры сами оплачивают питание и проживание. Но у желающих обучаться, заниматься наукой в университетах Германии есть масса возможностей получить стипендию германских фондов – к примеру, Макса Планка, Александра Гумбольдта и других.

Важным индикатором эффективности системы образования, считают немцы, стала доля тех, кто успешно завершил учебу в вузе, а это 77%. В среде обладателей дип­ломов уровень безработицы составляет менее 4%, то есть высшее образование – это гарантия получения рабочего места. Правда, и в этой стране существуют ярмарки вакансий, биржи труда, которые дают возможность нуждающимся сориентироваться на рынке труда.



Стипендия – мотивированным и работоспособным

Одна из самых крупных в мире организаций по содействию международному обмену студентами и учеными и популярных в студенчес­кой среде – Германская служба академических обменов (DAAD), Берлинский офис которой и посетила наша группа. Ежегодно в рамках более чем 250 программ DAAD помогает более 55 тыс. человек получить достойное образование: можно проучиться всего семестр или доучиться до аспирантуры, пройти стажировку или получить приглашение для преподавания в вузе. Существуют еще летние языковые курсы.

– Иностранные студенты Германию как место учебы выбирают по очень важной причине – у нас тесная связь вузов с предприятиями, – говорит руководитель проектов с вузами стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии DAAD Гизела Циммерманн. – В перечне вузов – классические университеты, исследовательские, прикладных наук. Студенты при определении места учебы смотрят обычно на рейтинги, такие, к примеру, как Шанхайский, где обычно лидируют англоязычные вузы. У нас же ранжирование проводится не по университетам, а по дисциплинам, и претендент на стипендию может, посмотрев такой рейтинг, выбрать себе подходящую высшую школу.

Наша служба открыла свое представительство в Казахстане еще в 1992 году. Если говорить о количестве выданных стипендий, то их динамика неуклонно растет: несколько лет назад мы присуждали до 200 в год, в 2013 году – уже 650, и в итоге с 2001 года казахстанцам выдано порядка 5 000 стипендий. Это в нас­тоящий момент 650 евро в месяц по программе бакалавриата и от 750 – для магистрантов. Чаще всего молодые люди выбирают инженерию, экономику, информатику. Для того чтобы получить стипендию, нужно направить в наше представительство мотивационное письмо, в котором следует объяснить, почему выбрана та или иная специальность, предъявить комиссии аттестат, зачетную книжку или диплом, пройти собеседование. И, разумеется, необходимо знание немецкого языка, которое определяется с помощью тес­тирования. Если язык «хромает», его можно ­подучить на подготовительных курсах длительностью от двух до четырех месяцев.

Чтобы не быть голословной, г-жа Циммерманн, кстати, любезно прибывшая на встречу с нами из головного офиса в Бонне, пригласила к разговору студентов-казахстанцев. Даулет Есекенов – студент Технического университета Берлина, пос­тигает азы городского и регионального планирования, Влад Любименко выбрал телематику в Техническом университете города Вильдау, и там же изучает транспортную логистику Инга Кикоть. Александр Любчиков хочет стать специалистом в облас­ти возобновляемой энергетики, для чего выбрал Университет прикладных наук в Гамбурге, а Лидия Майданова обучается в Свободном университете Берлина, в котором наши студенты штудируют такую дисцип­лину, как «комплексное управление водными ресурсами».

– Отличие учебного процесса в Германии от нашего заключается в том, что в немецких вузах студенты сами выбирают траекторию обу­чения, определяют свою нагрузку на семестр, – рассказывает Даулет Есекенов. – Причем мы же и подгоняем под свои потребности расписание занятий, лекций, ведь многие студенты работают. Если студент чувствует, что не готов сдать ту или иную дисциплину в нынешнем семестре, он вправе перенести сдачу на другой срок. От такой учебы получаешь удовольствие.

Рассказали студенты и еще об одной особенности, вернее, о немецкой черте характера – дотошности. По словам Инги Кикоть, над заданным проектом у нас надо трудиться максимум месяц, а в немецком вузе этот процесс может растянуться на семестр, потому что во всех подробностях обсуждается каждая деталь. Немцы любят основательность во всем – она же приходится ближайшей родственницей Его Величеству Качеству.

На вопрос, останетесь ли в Германии после учебы, если вам предложат хорошее место работы, жилье, а может, и замужество, студенты с улыбкой воскликнули: «Это провокация!» Инга после получения степени бакалавра не прочь поработать, а потом подумать о магистратуре, но и создание семьи не стала бы отодвигать на второй план. Лидия намерена заняться карьерой – где, пока не знает. Даулет ответил определенно:

– Я потому и здесь, чтобы получить образование и вернуться домой, в Казахстан. Вижу там больше перспектив для себя, хочу изучить и применить у нас тот богатый опыт, который за годы и даже столетия нарабатывался в этой экономически развитой европейской стране.



Институт Циттау-Герлитц

В Германии выгоднее учиться в маленьких городах – там меньше расходов на питание, проживание, ничто не отвлекает от учебного процесса. Циттау, городок с населением в 20 тыс. с лишним человек, находится в Саксонии, на границе с Чехией. Циттау-Герлитц (называется так, потому что базируется в двух городах) известен с 1969 года как институт энергетики, работавший в партнерстве во времена ГДР с Мос­ковским энергетическим. Сейчас в вузе готовят технарей – на электротехничес­ком, машиностроительном факультетах, и гуманитариев – на историческом, на факультете социальных наук. Ну и как же обойтись без экономического? К слову, проректор по учебной части и международным связям, профессор, выпускник Ленинградского финансово-экономического института Роланд Гизе, который на хорошем русском языке знакомил нас с вузом, несколько лет был деканом этого факультета.

– У вуза тесные контакты с Польшей, Чехией, Венгрией, Россией, Украиной и, конечно же, с Казахстаном, – рассказывает он. – На протяжении порядка шести лет ежегодно из Казахстанско-Немецкого университета, работающего в Алматы, к нам приезжают студенты по программе двойного диплома. Вот и в нынешнем году у нас обучаются пятеро студентов – трое на специальности «финансы», двое избрали «маркетинг». В числе наших партнеров также Карагандинский государственный технический университет, университет «Туран». Я сам периодически читаю лекции в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби.

Казахстанские студенты очень быст­ро адаптируются в новой для них обстановке и обогащают местную студенческую жизнь – так говорили нам руководители вуза. Правда, кроме экономистов здесь хотели бы видеть еще и технарей, потому надеются на перспективу отношений с КарГТУ, с университетом «Туран». А лабораторная, производственная база у провинциального, казалось бы, вуза солидная: есть своя турбина, ветряная мельница, солнечные батареи, теп­ловой насос, с помощью которого отапливаются здания вуза. К слову, на работе теплового насоса будущие инженеры изучают на практике теорию термодинамики и теплопередачи, а экологи – воздействие на окружающую среду.

Иностранные студенты в Циттау-Герлитц составляют 15%. Самые многочисленные группы – из Марокко, Китая, и популярная у них специальность как раз-таки «инженерия». Желающих учиться в вузе было бы еще больше, но зачастую препоной становится отсутствие в арсенале студента-бакалавра немецкого языка. Но вот магистрантам, докторантам с этим проще – научные работы можно защищать хоть на немецком, хоть на английском, хоть на русском языке – по договоренности с профессором-руководителем (парт­нером). И в этом случае характерен пример доцента университета «Туран» Тольжана Сейтимова, проходящего научную стажировку на кафедре экономики по программе DAAD. Тема его исследования (рабочий язык – английский) касается процедуры банкротства, связанных с ним экономико-правовых категорий. Опыт, полученный по этому вопросу в Германии, как считает стажер, можно будет применить для совершенствования отечественного законодательства.

Студентка Алина Аяпова три года отучилась в Казахстанско-Немецком университете, в Циттау приехала по программе двойного диплома изучать маркетинг. Она легко адаптировалась в другой стране. Немецкому языку обучалась в кокшетауской многопрофильной гимназии «Тандау», работающей в партнерстве с германскими образовательными организациями, еще более укрепила его в КНУ, где на третьем курсе солидная часть предметов ведется именно на этом языке.

– Здесь, в Германии, сразу становишься взрослым, потому что приходится самому выбирать дисциплины, планировать, – говорит Алина. – Посещение занятий – свободное, ведь главный упор делается на самостоятельную работу. Это и легко, и трудно одновременно, потому что задания объемные, нужно четко распределять свое время, много читать, анализировать, впереди еще и семестр практики. В Циттау я защищу диплом, а дома сдам госэкзамены и пойду работать. Пока не определилась, куда, но, думаю, полученный здесь интересный опыт, в том числе психоэмоциональный, положительно повлияет на будущую карьеру.

Кстати, о психоэмоциональном опыте. Здесь интересно учиться еще и потому, что студенческая среда интернациональная, а значит, есть возможность обогатиться культурно. Не говоря уже о том, что всего в часе с небольшим езды от Циттау – великолепный Дрезден с его бесценным культурным наследием.

Накануне Рождества наши студенты с удовольствием посещали шумные, яркие рождественские ярмарки. Придет время, и они устроят свой праздник, не менее яркий – Нау­рыз. Впрочем, они уже познакомили немецких и других друзей с казахскими баурсаками, бесбармаком. По дому, конечно, скучают. Но родителям беспокоиться не о чем: студенты живут в добротном, уютном общежитии, на двоих практически двухкомнатная квартира – у каждого по комнате плюс общая кухня, сан­узел. И питаются тоже прилично: мы, например, съели в студенческой столовой по доброму куску лосося, а десертам позавидовали бы крутые рестораторы. Вопросами питания и проживания занимаются подрядные организации, причем, судя по увиденному, основательно.

Что понравилось мне в наших студентах, так это то, что они не теряются в чужой стране. В небольшом уютном отеле на окраине Циттау, где мы остановились на ночь, познакомились с алматинкой Катей Ивановой. Она учится в Международном институте Циттау, а вечером работает официанткой в отельном ресторане. Землякам искренне обрадовалась, пообщалась с нами на казахском, причем коллеги ее знание государственного языка похвалили.

Продолжение – в следующую пятницу