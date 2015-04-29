Свежий выпуск На гимнастическом помосте Юрий ЛИФИНЦЕВ

Как отметил главный судья, директор этой школы Тахир Кашкули, прежде столько сборных на республиканские состязания не приезжали. На спартакиадном турнире раз в четыре года проходит всесторонний смотр гимнастики в регионах, команды здесь ведут борьбу не только за медали, но и зачетные очки в копилку комплексных соревнований. Отсюда и острая борьба на всех снарядах, и приятные сюрпризы от некоторых коллективов.

И вот что показал турнир. Если еще лет 8–10 назад примерно на равных шел спор лидеров – команд Алматы и Южно-Казахстанской области, то теперь гимнасты самого большого города страны ушли далеко вперед. В общей сложности (мастера спорта, кандидаты в мастера и перворазрядники) алматинцы выиграли 25 золотых медалей, оставив всех по этому показателю далеко позади. У шымкентцев – семь высших наград. А именно по количеству добытого «золота» нынче и ведется начисление спартакиадных очков.

Такой резкий скачок хозяев спартакиады Тахир Резванович напрямую связывает с улучшением гимнастической базы в Алматы, вводом в строй в том числе и специализированного комплекса в своей школе.

– Мы сейчас находимся в режиме двухразовых тренировок, проводим постоянные сборы. Перед спартакиа­дой наши гимнасты четыре месяца из зала практически не выходили. Но настоящая отдача от этого комплекса будет впереди. В прошлом году на чемпионате Азии два алматинских гимнаста стали чемпионами континента на отдельных снарядах, поверг­нув в шок специалистов из Китая, Японии и Южной Кореи. Сейчас в двух залах нашей школы (основном и тренировочном) занимаются порядка 1 300 юных спортсменов, и тренеры скрупулезно выискивают среди них будущих Ким, Калиевых, Люкиных, Новиковых, Еримбетовых, оттачивают мастерство новичков и членов сборных команд.

Хорошо подтянулись в последнее время гимнасты Костанайской и гимнастки Карагандинской областей. Немало их было и на алматинском пьедестале почета.

В общекомандном зачете среди мастеров спорта победили сборные Алматы (мужчины и женщины). В многоборье успех сопутствовал хозяйкам состязаний – Анне Гейдт, Таншолпан Кенжакын и Арайлым Дарменовой, у мужчин – алматинцам Николаю Наму, Ерболу Джантыкову и представителю ЮКО Махамбету Алмуханову. В упражнениях на отдельных снарядах восемь золотых медалей получили алматинцы, а две достались спортсменам из Южно-Казахстанской области Арай Хансеитовой и Азизу Кудратуллаеву.



