На глазах у хозяина угнали автомобиль в Акмолинской области

Житель столицы поблагодарил акмолинских полицейских, которые оперативно установили угонщика его автомобиля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
20 августа около 20:00 часов в дежурную часть отдела полиции Ерейментауского РОП поступило заявление от 33-летнего жителя Нур-Султана. Мужчина сообщил об угоне его автомобиля марки «ВАЗ-21100».
Предварительно было установлено, что потерпевший отправился на рыбалку на одно из озер Ерейментауского района. Выгрузив со своего автомобиля лодку и снасти, мужчина, закрыл машину и отплыл от берега на 1,5 километра.
Неожиданно он увидел, как его автомобиль помчался по трассе. Мужчина сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся.
Сотрудники Ерейментауского РОП незамедлительно объявили план "Перехват". Информация об угоне была передана всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.
В ходе операции в течение 15-ти минут в районе лесных угодий был задержан автомобиль под управлением 29-летнего жителя Нур-Султана, ранее судимого по части 3 статьи 190 УК РК, который признался в совершенном им преступлении. Полицейские установили, что злоумышленник проник в машину, взломав ее.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Похищенную автомашину сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В свою очередь автовладелец выразил полицейским слова благодарности за профессионализм и оперативную работу по раскрытию преступления.