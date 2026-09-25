Один из них – 30-летний Даурен Утешев, начальник участка подземных горных работ Актюбинской медной компании. Его рабочий день проходит на глубине 400 метров. Под его началом– целая смена шахтеров, которые каждый день спускаются с ним в очистные забои.

Работа под землей для Даурена стала привычной. Но когда-то он даже не представлял себя горнорабочим. В его семье нет шахтеров: никто из родных не был связан с горным делом, и в детстве перед глазами не было примера человека, который мог бы увлечь этой профессией.

На выбор повлиял случай. После школы при поступлении в вуз Даурен подал документы на две специальности – «транспорт и транспортные технологии» и «горное дело». Грант получил по второй. На тот момент о будущей профессии молодой человек знал немного. Позже представление о ней в основном складывалось из лекций, пока во время производственной практики он впервые не спустился в шахту.

– Нас спустили на глубину около 400 метров. Кругом сырость, давит зам­кнутое пространство. На плече – тяжелый самоспасатель, который тянул вниз. Именно он запомнился больше всего: я не представлял, как можно носить его на себе всю смену. Но, как ни странно, чем глубже мы уходили под землю, тем спокойнее я себя чувствовал. Это устройство давало ощущение защиты, – вспоминает Даурен.

В 2018 году, окончив университет, он пришел на шахту по добыче хромовой руды горнорабочим. Около года работал непосредственно на участке, а затем перешел в технический отдел инженером. Однако кабинетная работа с документами и планированием оказалась ему не по душе. Молодому специалисту не хватало непосредственного участия в производственном процессе – работы на участке, общения с горняками и возможности самому решать возникающие проблемы.

– Я решил, что нужно возвращаться в шахту, – признается он.

После этого Даурен вернулся на учас­ток горным мастером. А в 2021 году он пришел в АМК, где уже пятый год трудится на руднике «Весенне-Аралчинское» в Хромтауском районе. За это время прошел путь до начальника участка подземных горных работ.

Молодой руководитель отвечает за организацию работы подземного участка, следит за выполнением производственных задач, заранее рассчитывает потребность в материалах и запчастях. Но главное – обеспечивает безопасность людей под землей.

Подземные работы требуют постоян­ного внимания: помимо запланированных задач, в течение смены могут появляться новые, связанные с техникой, организацией работ или производственной ситуацией. Даурену приходится быстро оценивать обстановку, принимать решения и следить за тем, чтобы все процессы шли без сбоев. Именно эту динамичность он считает одной из главных особенностей своей профессии.

Рудник «Весенне-Аралчинское», где работает Даурен Утешев, занимается добычей медно-цинковой руды. Под землей ведутся буровые и взрывные работы, затем добытую руду транспортируют на поверхность.

От слаженности всех этих процессов зависит работа всех, кто на руднике занимается добычей медно-цинковой руды. Для начальника участка это означает постоянное взаимодействие с людьми, которые отвечают за разные этапы производства. Нужно понимать, что происходит на участке в данный ­момент, что потребуется для дальнейшей работы и где могут возникнуть сложности. Со всеми этими обязанностями молодой руководитель справляется, опираясь прежде всего на свою команду. По­этому для Даурена важно выстроить с коллективом рабочие отношения, чтобы каждый понимал свою задачу и чувствовал общую ответственность за конечный результат.

По его мнению, каким бы современным ни было оборудование, главными в работе участка остаются люди. От того, насколько слаженно они работают, зависят и производительность, и безопасность.

– Люди все разные. У каждого свой характер, свой опыт, свое отношение к работе. Поэтому к каждому нужен свой подход. Моя задача – понять, что требуется конкретному человеку, где нужно подсказать, а где просто доверить выполнение поставленной задачи, – поясняет Даурен Утешев.

За годы работы к шахте мужчина привык настолько, что теперь замечает даже небольшие особенности жизни под землей.

– Летом, когда на поверхности жара, особенно приятно спуститься в шахту и почувствовать прохладу. Зимой все наоборот, на улице мороз, а под землей становится теплее. Когда же поднимаешься на поверхность, первым делом тебя встречает солнце. Первые минуты приходится щуриться, пока глаза снова не привыкнут к яркому свету, – делится впечатлениями шахтер.

После смены Даурен, как и любой другой человек, любит отдохнуть и заняться своими делами. На вахте по вечерам он играет в футбол – говорит, это помогает отвлечься от работы и поддерживать себя в хорошей физичес­кой форме. По возвращении домой в свободное время любит позаниматься с боксерской грушей. Считает, что для человека, который работает физически, хорошая форма особенно важна.

Даурен Утешев не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у него – дальнейший профессиональный рост, освоение новых горизонтов (не только подземных) и горячее желание передавать свой опыт всем тем, кто только приходит в профессию шахтера.