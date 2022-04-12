Монегасский автогонщик Шарль Леклер продолжает наращивать свое преимущество над соперниками по «Формуле-1».

В Мельбурне завершилась гонка Гран-при Авст­ралии. Победу по ее итогам праздновал пилот итальянского «Феррари» уроженец Монако Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша. Второй результат показал гонщик австрийской команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес. Тройку призеров данного этапа замкнул пилот немецкого «Мерседеса» британец Джордж Расселл. А вот семикратный чемпион мира «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал лишь четвертое время.

Не обошлось и без крупных неприятностей. Четырехкратный победитель первенств планеты немец Себастьян Феттель (из британской команды «Астон Мартин») разбил авто и покинул гонку. Сошел с дистанции и занимавший в тот момент вторую позицию чемпион мира 2021 года нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Также до финиша не добрался и идущий на сегодня на третьем месте в общем зачете испанец Карлос Сайнс – младший из «Феррари».

Таким образом, после трех этапов самой знаменитой гонки мира в личном зачете лидирует Шарль Леклер, который набрал уже 71 очко. Вслед за ним в пятерку лучших пилотов вошли Джордж Расселл (37 очков), Карлос Сайнс – младший (33), Серхио Перес (30) и Льюис Хэмилтон (28).

В Кубке конструкторов со 104 набранными очками лидирует «Феррари», а далее расположились «Мерседес» (65 очков), «Ред Булл» (55), британский «Мак­Ларен»(24), французский «Альпин» (22), швейцарская «Альфа Ромео» (13), «Хаас» из США (12), италь­янская «Альфа Таури» (10) и еще две британские компании – «Уильямс» (1) и «Астон Мартин» (0).