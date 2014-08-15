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На горных трассах Восточного Казахстана

Светлана АБЕНОВА, ВКО

На протяжении восьми дней 120 юных велогонщиков страны, и в их числе спортсмены Узбекистана, преодолевали различные дистанции на горных трассах Восточного Казахстана. Незадолго до старта веломарафона национальная команда страны завоевала чемпионское место на "Тур де Франс", что не могло не отразиться на приподнятом эмоциональном настрое участников соревнований школьников, которые вот уже 15-й раз подряд проводятся на алтайской земле.

– Восточноказахстанские трассы представлены самыми разными профилями, поэтому являются идеальными для проведения велосипедных гонок, – рассказывает Александр Антышев, бессменный директор велогонки "Школьник Казахстана". – И с каждым годом задания этапов все более усложняются и совершенствуются.

В разное время малую велосипедную академию прошли олимпийский чемпион Александр Винокуров и такие известные спортсмены, как Анд­рей Кивилев, Андрей Кашечкин, Марат Сатыбалдиев, Сергей Наволокин, Николай Марков, Игорь Потенко и другие. Трижды поднимался на пьедес­тал почета самой известной и престижной велогонки мира исполнительный директор Национальной федерации велоспорта Дмитрий Муравьев, недавно назначенный на эту должность.

– Все мы начинали именно с таких гонок, – говорит один из самых титулованных велогонщиков страны. 

– Взять хотя бы Алексея Луценко, который только второй год в профессио­налах. Недавно он выиграл очень тяжелую гонку на "Тур де Франс".

Кстати, Дмитрий Муравьев родом из Усть-Каменогорска, и, по его словам, он с удовольствием приехал в родной город, где когда-то начиналась его спортивная карьера. Основной целью приезда известного велогонщика стало не только личное учас­тие в торжественной церемонии закрытия многодневки, которая была проведена на высоком организационном уровне.

– В этом, безусловно, заслуга областного акимата и, конечно же, главы региона Бердыбека Сапарбаева, который делает очень много для продвижения спорта на востоке страны, – считает Д. Муравьев. – В частности, именно ему принадлежит инициатива проведения велогонки "Тур де Оскемен", запланированной на середину сентября текущего года. От этих соревнований мы ожидаем очень много для укрепления имиджа нашей страны в глазах мирового сообщества.

Сергей Гаркушенко, представитель Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, не преминул отметить, что ежегодные соревнования юных велогонщиков проводятся под эгидой данного ведомства начиная с 2002 года. Нынешний веломарафон, по его словам, отличается тем, что не было подано ни единого протеста со стороны его участников. 

Сергей Бредихин, судья национальной категории, мастер спорта СССР, уверен, что юбилейная велогонка "Школьник Казахстана-2014" станет судьбоносной для многих ее участников. И, несомненно, в числе ее победителей – будущие чемпионы мира.

Между тем желтую майку лидера увез с собой победитель второго этапа гонки Вадим Пронский. Школьник из коман­ды "Астана-2" многократно поднимался на пьедестал почета, поскольку стал лучшим по итогам всех семи этапов веломарафона. Кстати, обладателем специального приза "Школьник Казахстана-2014", учрежденного АО "РГ "Казахстанская правда", тоже стал Вадим Пронский. Чемпион шестого этапа Евгений Гидич из Акмолинской области выиграл номинацию "Горный гонщик". Звание "Активный гонщик" судьи отдали астанинцу Максиму Сатликову.

В общекомандном зачете победу одержала сборная Астаны (команда № 1). Второе место также у столичной команды ("Астана-2"). Тройку лидеров замкнули велогонщики Алматинской области. На четвертом месте – команда Северо-Казахстанской области. Команда школьников из Узбекистана заняла пятое место.

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