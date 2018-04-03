​На грани выживания

Подобные проблемы, по словам председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, которая прибыла в область в составе группы специалистов, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, есть во всех регионах страны. Но везде имеют свою специфику. Однако главная причина – реформирование системы обеспечения лекарственными средствами, происходящее в стране.

– В прошлом году в Казахстане была инициирована централизация закупа лекарственных средств, – говорит она. – С 1 января текущего года все лекарственное обеспечение, касающееся амбулаторных пациентов, происходит через единого дистрибьютора – ТОО «СК-Фармация», в то время как раньше все лекарства закупались самостоятельно областными управлениями здравоохранения. Это приводило к тому, что в разных регионах один и тот же препарат мог стоить по-разному. Кроме того, реформа направлена на то, чтобы у пациентов был равный доступ к лекарствам. Централизованный закуп дает более консолидированный объем, в связи с чем поставщики, в том числе производители, делают скидки.

Но так как закон, регулирующий изменение системы обеспечения лекарствами, был принят поздно, и все вытекающие из него подзаконные акты, соответственно, тоже, тендерные процедуры затянулись, и лекарства не были закуплены своевременно. И до сих пор этот процесс не завершен.

– На сегодня закуплено 95% лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на стационарном и ­амбулаторном уровне, – отмечает и. о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Шария Исмуханова. – На склады уже поступило 96% от закупленных лекарственных средств, на оставшиеся незакуп­ленные – 141 наименование – был объявлен повторный тендер, итоги которого будут подведены в начале апреля. На этом тендерные процедуры закупа лекарств единым дистрибьютором завершатся.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что возникновение трудностей с лекарственным обеспечением они прогнозировали и даже приняли меры по предот­вращению дефицита. Начиная с сентября прошлого года проводились переговоры с управлениями здравоохранения о «разумном» подходе к распределению имеющихся препаратов и дополнительном выделении финансирования для формирования запаса на два первых месяца 2018 года.

– Мы также вышли в Правительство с этой проблемой, и оно нас поддержало, разрешив внести изменения в постановление, касающееся правил закупа лекарственных средств, – отмечает Людмила Бюрабекова. – Единый дистрибьютор получил право закупить из одного источника 90-дневную потребность лекарственных средств для обеспечения на январь-февраль. Этой нормой мы воспользовались, и многие препараты были закуплены еще в декабре, основная часть закупа происходила в январе – марте.

Однако, как оказалось, меры, принимаемые министерством, не предотвратили возникновение перебоев с лекарственным обеспечением. Пациенты ЗКО испытывали и продолжают испытывать нехватку лекарственных средств. Проблемы коснулись больных онкологическими заболеваниями, эпилепсией, сахарным диабетом, гипертонией, астмой и другими. Вопрос дефицита поднимался больными разных категорий неоднократно. Буквально неделю назад, еще до приезда в область комиссии из Астаны, матери инсулинозависимых детей решили собраться и напрямую обратиться к руководству управления здравоохранения ЗКО по поводу нехватки инсулина и расходных материалов, таких как тест-полоски для определения уровня сахара, шприцы и иглы.

Одна из мам, Вера Кравец, выступая перед журналистами, зая­вила, что бесплатные шприцы для своего пятилетнего сына в последний раз она получала еще в ноябре 2017 года. По словам женщины, несколько месяцев родители детей, больных диабетом, вынуждены покупать на собственные деньги все, что требуется для лечения. Расходы на эти нужды достигают 100 тыс. тенге в месяц. При этом проблемы есть не только с бесплатным инсулином, и за деньги его очень сложно достать, приходится даже заказывать в других городах.

Неоднократно приходилось обращаться в облздрав и другой родительнице, Татьяне Калужской, но результата это не дало.

– Мы не получали инсулин уже почти пять месяцев. Дети находятся на грани выживания. Я свое­му ребенку уже четыре дня не измеряла уровень сахара, просто нет полосок никаких в аптеках. Мы до этого покупали и по 10, и по 12 тысяч тенге, готовы любые деньги отдать, чтобы спасти свое чадо, – поделилась она.

При этом представитель ТОО «СК-Фармация» Шария Исмуханова отмечает, что в ЗКО имеются необходимые запасы лекарственных средств.

– Инсулины единым дистрибьютором закуплены в полном объеме, поставка проводилась с января, также были остатки с 2017 года, перебоев в поставке инсулинов не было, – говорит руководитель компании-дистрибьютора.

В областном управлении здравоохранения в свою очередь заявляют, что в область поступило 17 наименований инсулина для лечения взрослых и детей, а также весь заказанный объем тест-полосок для определения содержания сахара в крови для стационарного и амбулаторного лекарственного обеспечения на сумму почти 3 млн тенге. Весь этот объем в ближайшее время будет распределен между пациентами. Всего же за три месяца 2018 года в ЗКО поступило 289 наименований лекарств и медицинских изделий для амбулаторного лекарственного обеспечения на общую сумму 727,5 млн тенге, что составляет 63% от общей потребности.

Все необходимые лекарства находятся на складах области, однако до многих пациентов они так и не дошли. Чтобы отследить эту ситуацию, была инициирована проверка. Она еще не завершена, но уже выявлены факты приписок, когда больные, которые по документам были обеспечены жизненно важными препаратами, на самом деле их так и не получили.

– Министерством была создана мониторинговая группа по проверке с тем, чтобы не было приписок, и все закупленные препараты были отпущены пациентам, – рассказала председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. – Эти мониторинговые группы созданы во всех регионах, в них входят представители управлений здравоохранения и департаментов комитетов. В течение двух недель эти группы проводили обзвон пациентов, не менее 500 в каждом регионе. Мы получили не очень радужные результаты: 86% пациентов получают в полном объеме препараты, но есть и такие случаи, когда пациенту выписан препарат, стоит отметка, что он его получил, а на самом деле не получил. Поэтому мы приняли решение, что в плановом порядке будем объезжать все регионы с перекрестными проверками.

Признавая наличие проблемы, в Министерстве здравоохранения надеются, что в следующем году подобных проблем не возникнет.

– Мы уже начали формировать номенклатуру списка для единого дистрибьютора, – говорит Людмила Бюрабекова. – По действующему законодательству он должен быть утвержден до 1 июня текущего года, далее мы его передаем единому дистрибьютору для сбора заявок от медицинских организаций, как стационарных, так и амбулаторно-поликлинических. После этого будут проводиться закупки, мы планируем, что это будет в июле-августе. По итогам закупа будут заключены договоры, и в ноябре-декабре поставка препаратов будет осуществлена на склады логистов единого ­дистрибьютора. И, соответственно, бесперебойное обеспечение препаратами начнется с 1 января 2019 года.