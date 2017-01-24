На границе с Россией Китай разместил межконтинентальные ракеты

Фото из открытых источников
Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Дальность полета DF-41 может составлять до 14 тыс. километров, предполагается, что ракета способна нести от 10 до 12 боеголовок, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
Как стало известно, предположительно, Китай собирается поставить на боевое дежурство три бригады с ракетами DF-41. Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, второе – в провинции Хэйлунцзян, а третье – в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.
Военные эксперты полагают, что размещение ракет связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ. Тем не менее, как отмечает газета Global Times, многие СМИ считают, что поводом послужили "провокационные заявления" президента США Дональда Трампа о Китае.