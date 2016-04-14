Свежий выпуск
​На гребне научного поиска
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Тем самым Максут Касымбаев доказал, что в современных условиях для реализации научной идеи в реальный продукт не существует никаких границ. По итогам завершившегося в Алматы Евразийского этапа Skolkovo Startup Tour два проекта команды прошли в финал Startup Village, который пройдет летом нынешнего года в Москве.

Первое место в номинации «Биологические и медицинские технологии» занял проект «УниСон: приборы нормализации сна и стимуляции мозга». Второе место в номинации «Промышленные технологии и материалы» занял проект «Микротрубочки цитоскелета как новый материал наноэлектроники и оптоволоконных технологий». Как отметил старший вице-президент «Сколково» Александр Чернов, «…этот проект проходит в Startup Village без предварительного отбора в финал». Таким образом, если команда проекта выиграет финал в Сколково, она получит возможность стать его резидентом с полным доступом к современной научной инфраструктуре, проводить любые исследования в самых комфортных условиях, получать конечные продукты – технологии и приборы, интересные инвесторам. В любом случае конечный интеллектуальный продукт будет иметь казахстанское происхождение. По словам М. Касымбаева, над разработкой и реализацией проектов работает мультидисциплинарная команда, представленная учеными из разных областей науки, – физики, математики, биофизики, биомедицины, нанотехнологий, нейрофизиологии и квантовой физики.

– Эти проекты объединяют две базовые идеи, – пояснил ученый. – Мы считаем, что значительная часть прорывных идей и будущих инновационных технологий лежит в области междисциплинарных исследований. И мы уверены, что одной из ключевых характеристик современных инновационных разработок должна быть их природоподобность. К примеру, сегодня все, что касается приема сверхскоростной передачи информации на большие расстояния, связано с оптоволокном. В рамках этого проекта предложена совершенно новая технология производства оптоволокна, прообраз которой позаимствован из природы самого человека. Почему она заинтересовала экспертов? Потому что воплощает концептуально иной подход к оптоволоконным технологиям и предваряет новые возможности для передачи информации.

Оба проекта команды представил молодой ученый-физик, нанотехнолог Илья Блохин, научный сотрудник Физического института им. П. Лебедева Российской академии наук.

– Ему всего 26 лет, но это ученый нового поколения. Мы понимаем друг друга с полуслова, – делится мнением М. Касымбаев о своем коллеге. – Пытаемся объе­динить опыт представителей классической советской научной школы с теми, кто представляет современную генерацию молодых ученых. Так, один из членов нашей команды – инженер-конструктор Герман Цесарский – из Минска, он воплощает наши слова и идеи в приборы.

Наш герой не из тех, кто ностальгирует о прошлом, живет прежними заслугами. Еще в далеком 1982 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана в области науки и техники. В стартап-бизнес его привел интерес и к науке, и к бизнесу. Он понял, что решение – в их синтезе. Ученый убежден, что Алматинский кластерный фонд Almaty Tech Garden стал уникальной новаторской площадкой, возможностью для коммерциализации научных идей. Именно здесь можно получить необходимые знания для адаптации к бизнес-среде.

– К сожалению, многие ученые не используют эту возможность, хотя этот путь дает им дополнительные шансы на переосмысление наработанного опыта и приобретение новых знаний, – считает мой собеседник.

Теперь он мечтает о том, чтобы в Казахстане было свое «Сколково». По его словам, АКФ Almaty Tech Garden, СЭЗ «Парк инновационных технологий», Университет бизнес-профиля ALMA U могли бы объединить свои ресурсы в рамках подобного консорциума, предлагаемого МОН РК. Вместе с тем М. Касымбаев отметил, что государственная система финансирования инновационных проектов через НАТР испытывает на себе всю ее громоздкость (хотя один из проектов его команды смог получить средства). Проблема в том, что инновационный бизнес требует более гибкого и оперативного финансового обеспечения. По его словам, оптимизм ученых вызвал тот факт, что на прошедшем на днях международном форуме «Наука и бизнес» в Алматы заместитель председателя правления НАТР Жуматай Салимов представил значительные изменения в правилах финансирования проектов, которые привнесут существенные положительные сдвиги в работе как самого института, так и грантополучателей.

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