На гуманистических принципах ООН

Глава государства искренне поблагодарил Генерального секретаря ООН за участие в работе Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

– Впервые за всю историю существования Шанхайской организации сотрудничества Генеральный секретарь ООН участ­вует в ее работе. Ваше участие совпало с историческим моментом для организации – принятием Индии и Пакистана в ряды ШОС. Таким образом, организация становится реальной политической силой не только регионального масштаба, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Казахстан всегда поддерживал принципы деятельности и инициативы ООН.

– Вы знаете, что Казахстан является лидером антиядерного движения, и 29 авгус­та объявлен ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Мной учреждена премия Казахстана за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. Первым лауреатом этой международной премии стал Король Иордании Абдалла II, – сказал Президент Казахстана.

Генеральный секретарь ООН поздравил Нурсултана Назарбаева с проведением Саммита ШОС с учетом принятия двух новых членов – Индии и Пакистана, сообщила пресс-служба Президента.

– Сегодня я приехал на саммит с четким пониманием и осознанием того, что ШОС постепенно становится центром гравитации во всем мире. Данная организация, на мой взгляд, выступает важной основой сегодняшнего миропорядка. Полагаю, что у Индии и Пакистана на этой площадке появятся дополнительные возможности для конструктивного диалога, – сказал Антониу Гутерриш.