На холодном откорме

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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Рядом со столицей третий год работает
ТОО «Агро Парк», сумевшее запустить крупнейшую в регионе откормочную площадку для крупного рогатого скота и лошадей.

В настоящее время в нескольких блоках здесь содержатся и откармливаются ни много ни мало пять тысяч голов животных разного возраста, большую часть которых составляют годовалые бычки. Скот закупается по осени в фермерских хозяйствах Акмолинской области и ставится на откорм. Причем все без исключения поголовье круглосуточно находится под открытым небом. Не является исключением и морозное время, снегопады, бураны... При этом животноводы товарищества неуклонно добиваются своей цели – скот каждодневно прибавляет в весе. Как это возможно?

На вопрос ответил директор ТОО «Агро Парк» Бейбитхан Кабдрахманов. По его словам, на откормплощадке применяется метод так называемого «холодного откорма». Он считается американским и широко распространен в мире. Но суть технологии даже не в том, что животные содержатся под открытым небом...

– Самое важное при этом, – говорит Бейбитхан Кабдрахманов, – правильное, выверенное кормление. Если его строго соблюдать, то погодный фактор животным не страшен. Главная опасность – местные пронизывающие ветры. Чтобы решить проблему, откормочник огородили специальными защитными стенками.

В качестве кормов используется сено, комбикорм и силос. На территории откормочных блоков установлены автоматические поилки с подогреваемой в зимний период водой. К слову, диким животным никто не предоставляет на зиму теплые квартиры, но они адаптированы к любой непогоде.

Самую главную при настоящей технологии проблему обеспечения кормом пятитысячного поголовья животных в товариществе смогли решить на 90%.

Помогла в этом кооперация с хозяйствами, специализирующимися на кормопроизводстве. В товариществе также запущен в работу собственный цех по переработке и получению высокопродуктивных видов кормов. В летнюю пору работники «Агро Парка» занимаются еще и самостоятельным выращиванием кормовых трав.

Однако самая чувствительная, по словам руководителя товарищества, проблема находится отнюдь не в сфере масштабного по своим объемам производства.

Не обошла предприятие типичная для всего аграрного сектора страны проблема кадров. Казалось бы, рядом находится густонаселенное село, жителям которого нужна работа, но не идут они в механизаторы, в скотники на откормочник, хотя здесь готовы платить достойную зарплату. Предпочитают сельчане, в особенности молодые, трудо­устраи­ваться в близкой столице.

Поэтому потенциальные специалисты для товарищества, как выяснилось, находятся в дальних от города районах, где более актуальны проблемы занятости. Стали приглашать их на работу и заодно решать проблему жилья, быта.

– Построили общежитие для молодых работников, – говорит Бейбитхан Кабдрахманов. – Семейные пары проживают в квартирах, которые мы арендуем в селе Кабанбай батыра, благодаря чему удалось снять остроту проблемы. Однако должен констатировать: кадровый вопрос с повестки дня полнос­тью не исчез.

Сумевший успешно осуществить востребованный для столицы и региона аграрный проект директор «Агро Парка» также сообщил, что в прошлом осваивал далекие от сельского хозяйства сферы. Получил в политехническом вузе образование инженера-металлурга, работал в банке, нефтеперерабатывающем секторе. Но всегда тянула к себе широкая степь, ее особенная энергетика.

Прогулка по степи верхом на лошади – это отрыв от рутины дел и заряд вдохновения на многие дни вперед. Теперь степь рядом, спокойны душа и сердце.

…Между тем дел на откормочной площадке всегда невпро­ворот: на взгляд стороннего человека несложная эта работа требует скрупулезности и пунк­­туальности во всем. В этом особенность холодного метода откорма.

#животные #хозяйство

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