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​На хрупких женских плечах
Элина Зироян, Мангистауская область

В торжественном мероприятии приняли участие исключительно мамы: обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Именно их, на чьих хрупких плечах зачастую держатся семьи, по мнению организаторов, необходимо окружить заботой и вниманием.

В рамках государственного социального заказа по направлению гендерно-демографической политики сотрудники ОО «Нурлы Актау» занимаются поддержкой женщин первый год, однако руководитель общественного объединения Нургуль Сагындыкова не исключает, что эта работа будет продолжена.

На первый гендерный бал, именно так назвали встречу организаторы, приглашены 160 матерей. Охватить всех женщин-матерей сразу не представляется возможным, поэтому аналогичные встречи еще впереди.

В подобном формате сотрудники общественного объединения собирают женщин впервые. Но до этого уже проводились мероприятия «Мерейлі отбасы» и «Улгілі келін», направленные на популяризацию национальных традиций.

– Такие встречи необходимы. Мы хотим подарить тепло этим женщинам, дать понять, что государство о них не забывает. Поэтому мы организовали для них застолье, концерт с участием детей, а также подготовили благодарственные письма, – признается Нургуль Сагындыкова.

Несмотря на проблемы со здоровьем, дети с инвалидностью ведут активный образ жизни: поют и танцуют, приобщаются к творчеству. Свои таланты ребята с радостью продемонстрировали всем присутствующим. За выступление их отблагодарили сертификатами, на которые можно сделать покупки в одном из крупных магазинов региона. А 30 женщинам вручили благодарственные письма за воспитание детей в непростых условиях.

Кроме этого, для мам провели мастер-классы по национальным видам рукоделия, к ним присоединились и дети. Отрадно, что сегодня многие женщины открыли для себя возможность зарабатывать на рукоделии: они шьют одежду, изготавливают предметы быта, делающие дом уютным. А заодно и возрождают интерес к национальной материальной культуре.

Мать четверых детей Айша Мамедова из Актау также стала гостьей бала. Воспитывает ребятишек одна. Айша получает адресную социальную помощь, но и старается зарабатывать самостоятельно.

– Знаю, что нельзя сидеть сложа руки, нужно быть активнее, – говорит женщина. – Я, например, занимаюсь тем, что мне нравится, – пою на свадьбах и зарабатываю этим на жизнь. Хочу разнообразить свои выступления, сделать их более яркими, запоминающимися. Обдумываю возможность приоб­ретения сценических костюмов, записи песен. Уже обращалась за поддержкой в местный исполнительный орган, и мне не отказали.

Айша Мамедова отмечает важность подобных встреч, которые дают женщинам понять, что они не оставлены со своими труднос­тями один на один. Да и приятный отдых всегда идет на пользу тем, кто в нем действительно нуждается.

– Не всегда нам удается сбежать от бесконечных житейских хлопот, и этот бал с яркими выступ­лениями, приятной атмосферой создал всем нам чудесное настрое­ние, – говорит Айша Мамедова.

Главное, чего Айша желает всем участницам бала, – несмотря на трудности, нужно стремиться вперед и развивать себя, ведь дети – не помеха на пути к успеху. Наоборот, они – стимул для новых достижений. 

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