Около 20 членов ОПГ задержали в Байконуре спецслужбы Казахстана и России

Как отметили в КНБ, криминальные элементы отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

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В Байконуре задержали организованную преступную группу, которая отличалась особой жестокостью в совершении преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

"3 января сотрудники КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России провели в Байконыре совместную спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России", – говорится в информации.

Сообщается, что одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в рамках спецоперации арестованы 18 лидеров и активных членов ОПГ.

"По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, деньги и иные материалы, представляющие интерес для следствия. На их счету - похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконыре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказали в КНБ.

Отмечатся, что в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки, огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия.

"Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий. В рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия", – добавили в комитете.