На именинах у «Язгы моннар»

Вкупе с этой знаменательной датой в областном Доме дружбы торжественно были отмечены 15-летие татарско-башкирского этнокультурного объединения «Шатлык», татарской воскресной школы им. Гайнана Курмашева, а также 10-летие молодежного крыла «Мирас». Концертный зал был полон в этот день до отказа. На столь значимое мероприятие были приглашены творческие коллективы, музыканты из других городов Казахстана, а также гости из Татарстана, Башкортостана.

История зарождения татарского ансамбля уходит в далекие 1960-е. Именно тогда был создан малый драматический кружок, довольно скоро превратившийся в самодеятельный коллектив песни и танца. Уже в 1988 году татарскому ан­самблю «Язгы моннар» под руководством Максута Хисамутдинова будет присвоено звание народного. Позже еще один его руководитель, Лилия Ибрагимова, станет обладательницей награды Президента РК за творческие достижения в области культуры. Всего же за время своей деятельности ансамбль подтвердит звание «народного» трижды. Он активно участвует во всех праздничных мероприятиях, ежегодных фестивалях дружбы народов Казахстана, укрепляя мир и межнациональное согласие.

Вот уже в течение 15 лет татаро-башкирским ЭКО «Шатлык» бессменно руководит Равиль Курбангалиев. В октябре 1999-го объединение прошло регистрацию на Всемирном конгрессе татар. Той же осенью был открыт воскресный татаро-башкирский класс. Позже при ЭКО будет создано молодежное крыло «Мирас». Всего в области сегодня проживает около 10 тыс. представителей этих этносов. Высказать теплые пожелания в адрес юбиляров в Дом дружбы пришли в этот день гости из Татарстана и Башкортостана, областного акимата, региональной ассамблеи, этнокультурных объединений. Вместе с поздравлениями были награждения, вручение подарков, которые сопровож­дались музыкальными номерами в исполнении как главного именинника, так и других творческих коллективов и солистов. Почетными гостями праздника стали лауреат и дипломант международных и республиканских конкурсов Наиль Гараев, заслуженный артист Респуб­лики Татарстан Фердинанд Фатхи, заслуженный артист Башкортостана Миннигалей Хасанов, известный композитор РК Галимжан Тамендаров... Задушевные татарские песни и танцы буквально зарядили энергией зрителей – в зале после каждого номера долго не стихали аплодисменты.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,

bai_57@mail.ru

Актобе