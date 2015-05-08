На имя Президента Казахстана продолжают поступать поздравления с победой на выборах

На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать поздравления с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства получил телеграммы от Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, Председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро и Президента Мальдивской Республики Абдуллы Ямина.
Ирина Бокова обратила внимание на важные достижения Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева, особенно в социальном и экономическом развитии.
"Воодушевляет расширение сотрудничества между Вашей страной и ЮНЕСКО, а также развитие сферы образования, науки и культуры Казахстана за последние двадцать лет", – говорится в телеграмме.
Генеральный директор ЮНЕСКО также отметила важность инициативы нашей республики касательно объявления Генеральной Ассамблеей ООН Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 годы).
Бокова выразила уверенность в продолжении тесного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, а также заверила, что приложит все усилия для выполнения общих целей и задач.
Рауль Кастро выразил Президенту Казахстана свои искренние поздравления, а также подтвердил приверженность к дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
Абдулла Ямин направил Нурсултану Назарбаеву искренние поздравления от лица Правительства, народа Мальдив и от себя лично в связи с переизбранием в качестве президента Казахстана.
"Победа на выборах является доказательством успешного выполнения задач Вашим Правительством, а также свидетельством доверия и уверенности народа Казахстана в Вашем руководстве. Надеюсь, что отношения между нашими двумя странами будут и далее укрепляться в ближайшие годы", – говорится в телеграмме.
Президент Мальдивской Республики также пожелал Главе государства крепкого здоровья, благополучия и решимости в выполнении важных задач, а дружественному народу Казахстана – достижения новых высот прогресса и процветания.