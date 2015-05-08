На имя Президента Казахстана продолжают поступать поздравления с победой на выборах

Президент
1294
На имя Нурсултана Назарбаева продолжают поступать поздравления с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства получил телеграммы от Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, Председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро и Президента Мальдивской Республики Абдуллы Ямина.

Ирина Бокова обратила внимание на важные достижения Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева, особенно в социальном и экономическом развитии.

"Воодушевляет расширение сотрудничества между Вашей страной и ЮНЕСКО, а также развитие сферы образования, науки и культуры Казахстана за последние двадцать лет", – говорится в телеграмме.

Генеральный директор ЮНЕСКО также отметила важность инициативы нашей республики касательно объявления Генеральной Ассамблеей ООН Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 годы).

Бокова выразила уверенность в продолжении тесного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, а также заверила, что приложит все усилия для выполнения общих целей и задач.

Рауль Кастро выразил Президенту Казахстана свои искренние поздравления, а также подтвердил приверженность к дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
 
Абдулла Ямин направил Нурсултану Назарбаеву искренние поздравления от лица Правительства, народа Мальдив и от себя лично в связи с переизбранием в качестве президента Казахстана.

"Победа на выборах является доказательством успешного выполнения задач Вашим Правительством, а также свидетельством доверия и уверенности народа Казахстана в Вашем руководстве. Надеюсь, что отношения между нашими двумя странами будут и далее укрепляться в ближайшие годы", – говорится в телеграмме.

Президент Мальдивской Республики также пожелал Главе государства крепкого здоровья, благополучия и решимости в выполнении важных задач, а дружественному народу Казахстана – достижения новых высот прогресса и процветания.

Популярное

Все
Базовый элемент системы национальной безопасности
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В центре внимания – общественная этика
Сохранять ключевые ценности
Ловчую птицу по клюву узнают
Так звучит дружба
Под одним шаныраком
Будьте бдительны!
В гармонии с природой
Приключения бриллиантового чемоданчика
Будь счастлива, подруга!
О воде без «воды»
Рабочим – льготное жилье
Все мы были детьми
Укрепляя продовольственную безопасность
Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам
Пакет ратификационных законопроектов
Вывести экономику из тени
Ставка на элитные семена и удобрения
Самые счастливые в СНГ
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Узами родства связаны с Великой степью
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
Когда язык во всем опора
В Астане появится новый спортивный объект
Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов
И новенький айфон в придачу
Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев
Почивать на лаврах нельзя
Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»
Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Президент принял министра по чрезвычайным ситуациям
Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Ка…
Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля
Токаев принял члена Палаты представителей Конгресса США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]