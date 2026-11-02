На имя Токаева поступила телеграмма от Президента Турции

«Направляясь с официальным визитом в Республику Корея, я пролетаю над территорией нашей исторической прародины – дружественного и братского Казахстана. Успешные итоги и теплые воспоминания о моем визите в Казахстан в мае т.г., а также о Вашем недавнем визите в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств по-прежнему свежи в нашей памяти. Пользуясь этой возможностью, хотел передать Вам свои искренние приветствия и наилучшие пожелания крепкого здоровья и личного счастья, а также дальнейшего процветания и благополучия братскому народу Казахстана», – написал турецкий лидер в своей телеграмме.