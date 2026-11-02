На имя Токаева поступила телеграмма от Президента Турции

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Советника – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова 

Фото: Акорда

«Направляясь с официальным визитом в Республику Корея, я пролетаю над территорией нашей исторической прародины – дружественного и братского Казахстана. Успешные итоги и теплые воспоминания о моем визите в Казахстан в мае т.г., а также о Вашем недавнем визите в Анкару для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств по-прежнему свежи в нашей памяти. Пользуясь этой возможностью, хотел передать Вам свои искренние приветствия и наилучшие пожелания крепкого здоровья и личного счастья, а также дальнейшего процветания и благополучия братскому народу Казахстана», – написал турецкий лидер в своей телеграмме.

В свою очередь Глава нашего государства поблагодарил Президента Турции за теплый прием, оказанный делегации Казахстана в ходе официального визита в Анкару и саммита ОТГ.

«Выражаю сердечную благодарность г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану за внимание и гостеприимство в Анкаре. Уверен в дальнейшем укреплении дружбы и стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в социальной сети X.

#Казахстан #Токаев #Турция #Эрдоган

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