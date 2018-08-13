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На Иссык-Куле вводятся временные блок-посты
В УВД Иссык-Кульской области Кыргызстана рассказали, как изменится маршрут для авто во время Всемирных игр кочевников, передает Kabar.kg.

По данным пресс-службы УВД области, в целях регулирования дорожного движения во время проведения III Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября на автодороге Балыкчы – Ананьево – Каракол будут функционировать 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Во избежание затора на данной автодороге будет введено временное ограничение проезда для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

В период проведения игр возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту будет предусмотрена эксплуатация альтернативной объездной дороги протяженностью 3 тыс. 700 км. Повороты на объездную дорогу будут установлены на 81,3 км (возле АЗС "Газпром нефть" города Чолпон-Ата) и 83,5 км (возле мечети в селе Бактуу-Долоноту) автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол.

В период проведения ВИК маршрут движения на джайлоо (джайляу) Кырчын будет односторонним для снятия нагрузки потока транспортных средств, протяженностью 34 км. Въезд на Кырчын будет осуществляться в селе Семеновка, а выезд через село Григорьевка.

На всех указанных участках автодороги будут нести круглосуточную работу фильтрационные блок-посты, где сотрудники милиции будут указывать водителям путь движения по утвержденному маршруту.

"В связи с тем, что в период со 2 по 8 сентября будет введено временное ограничение проезда для грузовых машин, гражданам необходимо перевезти грузы на Кырчын до указанного срока проведения игр. Водителям также необходимо планировать маршруты движения по автодороге Балыкчи – Боконбаево – Каракол", – сообщили в пресс-службе.

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