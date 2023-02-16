На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы

Происшествия
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Полиция города Алматы расследует дело в отношении студентки колледжа, избившей парня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал EGOV.PRESS.

«Нам прислали новое видео, где девушка по имени Кундыз избивает парня и требует деньги», – говорится к подписи к видео.

Авторы публикации отсылают к резонансному происшествию, когда в начале января этого года в Талдыкоргане 3 школьницы избили девочку-подростка. Шокирующие кадры тогда просочились в Казнет и вызвали бурю негодования у пользователей Сети.

Позже полиция установила того, кто выложил в Интернет шокирующий ролик. Это была студентка из одного из учебных заведений Алматы по имени Кундыз, которая, к слову, попросила прощения у казахстанцев за свои проступки.

И вот очередные кадры с девушкой со схожими внешностью и голосом шокируют казахстанцев.

В управлении полиции Наурызбайского района Алматы уже зарегистрировали уголовное дело по статье «Хулиганство».  

В рамках производства будут установлены обстоятельства совершения данного противоправного действия.

«Вместе с тем информируем, что гражданка Б. 2005 года рождения, являющаяся студенткой одного из колледжей Алматы, поставлена на учет ювенальной полиции.

В отношении матери девушки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего собран материал по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 127 КоАП РК.

Материалы вынесены за рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», – заключили в полиции.

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