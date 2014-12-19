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На качественно новом уровне
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
В этом нет противоречия, считают в АО «Алматинские электрические станции»: энергетика – социально-чувствительная сфера и взаимопонимание с потребителями – это гарантия взаимной ответственности и экономической устойчивости. Именно этому аспекту компания уделяет значительное внимание в своей долгосрочной стратегии развития. Почти пять лет алматинские энергетики следуют Кодексу деловой этики АлЭС, который определяет принципы и правила взаимоотношений как внутри компании, так и с поставщиками, деловыми партнерами, потребителями, государственными органами. Проходящие регулярно общественные слушания, всевозможные открытые каналы обратной связи позволяют вести этот диалог и дискуссии непрерывно, слышать и понимать друг друга. В числе используемых форм обратной связи – регулярно проводимое анкетирование. Так, по итогам опроса потребителей в 2013 году средняя оценка компании составила 4,4 балла по 5 балльной системе, а в 2014 – 4,5 балла, что свидетельствует об удовлетворении участников анкетирования выполнением договорных обязательств с АлЭС и качеством предоставляемой продукции.
В канун своего профессионального праздника, на завершающем этапе года, алматинские энергетики отмечают два его важных результата: штатную, без сбоев работу энергокомплекса и такой же без сбоев диалог с общественностью. По итогам 11 месяцев года компания выработала и поставила потребителям 4,5 млрд. кВт●ч электроэнергии и 4,7 млн. Гкал тепла.
Стабильность и поступательное развитие АлЭС, считают в компании, позволили обеспечить профессионализм и слаженная работа трудового коллектива, а также проведенная масштабная модернизация и реконструкция производственных мощностей. Это позволило снизить степень изношенности основных средств, нарастить производственную мощность на 70 МВт, а также реализовывать большую программу по энергосбережению и снижение собственных нужд. В итоге повысилась надежность и отказо­устойчивость системы, мобилизованы внутренние ресурсы и обеспечена экономия, которая отчасти компенсирует разрыв между отпускными тарифами и рост затрат на производство.
– Наш диалог с общественностью, по определению, не может быть простым, – говорит председатель правления АО «Алматинские электрические станции» Нурлан Мухамед-Рахимов. – Но он очень актуален и не должен прерываться. Поскольку с одной стороны мы слышим, чего ждет от нас потребитель, его оценку нашей текущей деятельности, а с другой – мы можем рассказать о той работе, которая ведется компанией, чтобы обеспечить бесперебойное, отвечающее растущим потребностям региона, обеспечение теплом и электроэнергией. Мы честно говорим о нашей тарифной политике, о возникающих проблемах и возможностях их решения. И в целом – о стратегии развития компании, которая учитывает государственную политику в области стратегического планирования системы национальной энергетической безопасности. А также о планах по развитию энергетической инфраструктуры региона, о которой говорил в своем Послании Глава государства, причислив эти задачи к ключевым направлениям новой экономической политики.
В вопросах обеспечения энергетической безопасности в регионе АлЭС движется поэтапно, последовательно реализуя поставленные задачи. В соответствии с программой модернизации компания завершила ряд проектов, экономический эффект которых стал очевиден уже в текущем году. Так, только строительство собственного водозабора ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и установка приборов учета воды на Капшагайской ГЭС позволяет сэкономить миллионы тенге. Благодаря расчистке русла канала на Капшагайской ГЭС годовой уровень производства электроэнергии вырастет в среднем на 16 млн. кВт●ч в год – это значительная прибавка для энергодефицитного региона.
Достаточно обширна и природозащитная программа, хотя она предполагает значительные капиталовложения из доходов АлЭС. Только за 2009–2012 годы компанией было инвестировано более 600 млн. тенге в природоохранные мероприятия. Это способствовало серьезному улучшению экологической обстановки, значительно повысив эффективность систем безопасности производства. Компания получила сертификаты на выбросы парниковых газов для всех производственных департаментов ТЭЦ. Все они согласованы с контролирующими органами в области охраны окружающей среды.
Высокая экологическая составляющая заложена и в проекте перехода компании с угля на более экологичное топливо – газ. Однако эти затраты, обоснованные и общественно значимые, в то же время ложатся на тариф. АлЭС и здесь старается находить разумный баланс. Например, оптимизируя затраты по статье «собственные нужды». Руководство компании считает, что стратегической гарантией обеспечения укрепления лидирующих позиций является постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента.
– Требования регулятора и потребителей к повышению качества управления, безопасности – приоритет для нашей компании, – продолжает Нурлан Тауфикович. – Повышению качества способствует как проводимое нами в последние годы техническое перевооружение производств, внедрение передовых технологий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности, так и разработка, и реализация оптимизационных программ. При этом мы ведем постоянный мониторинг потребительского рынка. Мы стараемся удовлетворять требования и предвосхищать ожидания потребителей. Прекрасно понимая, что нам по-прежнему предстоит работа на опережение, что обу­словлено высокими темпами роста и развития экономики алматинского региона.
Тема качества, соответствия международным стандартам производства в уходящем году также обрела практическое звучание. Еще в начале весны компания успешно прошла сертификацию системы энергоменеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001. Ее проводила известная в мире компания «TUV NORD». Немного ранее АлЭС также успешно прошла наблюдательный внешний аудит на подтверждение ряда стандартов ISO и теперь во всех структурах идет интеграция имеющихся сертифицированных систем.
На постоянной повестке – вопрос кадрового обеспечения. Компанией разработаны 15 программ обучения рабочего персонала и инженерно-технических работников, работающих на опасных производственных объектах. Для предприятий энергетической сферы постоянная подготовка персонала в вопросах техники безопасности, а также высокого уровня систем безопасности имеет первостепенное значение. На свои средства АлЭС обучает молодых специалистов в Алматинском университете энергетики и связи, в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий. А производства компании являются базой для прохождения производственной и преддипломной практик студентов этих учебных заведений.
– Таким образом, мы не только решаем текущие вопросы кадрового обеспечения, но и работаем на опережение, готовя молодых специалистов, – заключает Нурлан Мухамед-Рахимов. – Забота о будущих кадрах, преемственность поколений энергетиков, обеспечивающая устойчивость и безопасность системы – это не только дань традициям. Но и забота в прямом и переносном смысле о светлом будущем страны.

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