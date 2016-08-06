На какие недуги жалуются участники АрМИ-2016 в Казахстане
Военные медики и врачи скорой медицинской помощи следят за здоровьем участников Армейских международных игр, проходящих в Южно-Казахсанской области на полигоне "Гвардейский", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
С учетом климата в данной местности в дневное время шкала термометра временами не опускается ниже +35 градусов. Под палящими лучами солнца при такой активности у участников есть риск получить солнечный удар.
Справиться с последствиями зноя военным помогают врачи.
"Дежурим здесь еще до официального открытия игр, обращений единицы. Жалуются в основном на головную боль. Все необходимое для оказания первой медпомощи у нас есть. А если что-то серьезное, к примеру, травмы, то после осмотра сразу перевезем пациента в военный госпиталь части", – рассказал старший лейтенант медицинской службы войсковой части 63602 Арман Орынбасарулы.
Спасаться от знойной жары военный врач советует обильным питьем. "Здесь не только жарко, но и ветрено местами. Поэтому лучше надевать защитные очки", – сказал он.
Как отметили в оборонном ведомстве, военные врачи всегда сопровождают учения и крупные соревнования, сопряженные с применением вооружения и боевой техники. К тому же военнослужащие подвергаются колоссальным физическим нагрузкам, а также сталкиваются с различными климатическими условиями.