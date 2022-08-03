На какие продукты больше всего выросли цены в Нур-Султане

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ержан Балтаев рассказал, на какие продовольственные товары больше всего выросли цены в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Наибольший рост цен с начала года пришелся на овощную продукцию – это лук, картофель и морковь. По бакалее тоже у нас наблюдается рост, особенно по сахару, рост составил более 50%», - сказал Ержан Балтаев на заседании городского маслихата.

Он также подчеркнул, что рост цен на продовольствие отмечается во всем мире.

«По данным ФАО индекс цен на продовольственные товары в июне текущего года по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20%, а в марте - даже на 35%. Одной из основных причин является геополитическая ситуация и разрыв логистических товарных цепочек», - пояснил Ержан Балтаев.

В целом потребление социально значимых товаров населением, по его словам, обеспечивается за счет внутреннего производства страны. Однако исключением являются мясо кур, сахар, кефир и творог.

Ранее Ержан Балтаев сообщил, что в столице будут реализовывать продовольствие социально уязвимым слоям населения по специальной карточке «Сусын».