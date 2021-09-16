На какие ухищрения идут казахстанцы, чтобы правильно ответить на вопросы онлайн-переписи Общество Елена Левкович

В моей памяти предыдущая пе­репись осталась таким воспоминанием: обученные мальчики-девочки, а иногда и люди возрастом посолиднее, с папками наперевес задавали буквально несколько вопросов, не требуя никаких явных доказательств сказанному. Тогда, 12 лет назад, технические средства не позволяли сделать это в ином формате – с помощью планшетов и смартфонов.



В этом же году у нас, казахстанцев, появился выбор: хотите – рассказывайте все гонцам переписи тет-а-тет, а хотите – поведайте подробности своей жизни бездушному сервису по сбору данных.



Я избрала второй путь. Однако вспомнила о том, что должна отчитаться о своем житье-бытье, лишь после того, как пришло СМС с призывом пройти перепись онлайн. И то правда, подумала я, представив, как буду отвечать на вопросы, стоя в прихожей и шурша документами, да и как-то непривлекательно выглядит подобная перспектива в условиях блуждающего вируса. И прийти «опросники» могут в неподходящее время, когда я, к примеру, нахожусь на грани нервного срыва, делая уроки со своими школьниками.



К слову, именно школа отвлекла меня от моей обязанности как граж­данина. Ну зачем было начинать столь непростое дело в один день с первым звонком? В начале сентября родители не то что о переписи – о приемах пищи забывают.



Ну это я так, к слову. В общем, получив СМС, тут же села «переписываться». Алгоритм прост: заходишь на сайт, проходишь регистрацию, потом ждешь код активации на свой номер телефона для продолжения процедуры. На этом самом коде у меня все и застопорилось. И если в первый раз, заполнив поля, но так и не дождавшись набора цифр, я списала это на очевидный перегруз системы, то, не получив код в четвертый и пятый разы, я уже «заимела зуб» на разработчиков: да как же так, уважаемое Бюро национальной статистики, вы же уверяли, что перебои в работе платформы практически нереальны, поскольку было предварительное тестирование сайта?



Убив на пререкания с сайтом не менее получаса, но так и не добившись заветных цифр, я махнула рукой – еще есть время. Повторила заход на следующий день, и снова мимо: нет кода, хоть ты тресни.



Не хотите – как хотите, пожала я плечами. Наверное, так и бросила бы это дело, но вмешался случай: в торговом центре возле тематического баннера вскоре после этого увидела женщину в очках, зазывавшую пройти перепись. Воспользовавшись ситуацией, не преминула пожаловаться ей на свои холостые «выстрелы», на что услышала: система действительно перегружена, попробуйте зарегист­рироваться через приложение Aitu, ссылка на него расположена чуть ниже на специализированном сайте sanaq.gov.kz.



И дело пошло! И код мне прислали, и регистрация получилась молние­носной. Дальше ступор вызывали уже сами вопросы. Понимаю, когда интересуются, к примеру, сколько языков знаешь и какое образование получил или где родился. Но спрашивать, из какого материала стены в доме, в котором я живу… Моя коллега, например, ради ответа на этот нестандартный вопрос озадачилась поисками техпаспорта жилища. Мне пришлось звонить свекрови, которая, по иронии судьбы, в это же время тоже проходила опрос, так же дивясь вопросам. Непонятным для меня стало и «сколько всего жилых комнат в жилом помещении» и «сколько жилых комнат занимает Ваше домашнее хозяйство». А домашнее хозяйство – это муж и дети или, простите, телевизор, гладильная доска и диван? Если первое, то домочадцы имеют свойство разбредаться по квартире, рандомно занимая пространство. А если речь про предметы мебели, то зачем подобная информация статистам?



Неудобство вызвало и заполнение поля адреса проживания. Я живу на проспекте, но проспекта такого имени в указанном перечне не оказалось и, не догадайся я вбить адрес на государственном языке, навсегда, наверное, застряла бы на этом пункте.

