На каких принципах строятся концепты Нового Казахстана и Второй республики

Новая национальная повестка

О месте политической науки в построении концептов Нового Казахстана и Второй республики рассуждали ученые, эксперты, преподаватели вузов, представители госуправления и депутатского корпуса на Конгрессе политологов в Алматы.

Концепт перемен Идейная парадигма «Новый Казахстан в новом мире» пока существует в общих формулировках перспектив стратегического развития страны. Концепции еще предстоит полностью оформиться, а ее конкретное смысловое наполнение появится в процессе построения новой государственной модели. Что получится в итоге, зависит, в том числе, от участия экспертного сообщества, ученых-гуманитариев. Представители политических наук могли бы управлять общественной дискуссией, определять социальный запрос, формировать и предлагать обновленные ценности для очередного исторического этапа в жизни государства.

– Тема конгресса «Новый Казахстан в новом мире» – очень правильная постановка вопроса, потому что разговор о новом государстве невозможен без учета ключевых тенденций мировых политических и экономических процессов, – отметил в своем выступлении Государственный секретарь РК Ерлан Карин. – На наших глазах происходит глобальная трансформация мирового порядка, и это зачастую сопровождается конфликтами: начиная с торговых войн, заканчивая открытым противостоянием. Власти многих стран в таких кризисах стараются «забетонировать» политическую систему. Но в Казахстане вопреки некоторым паническим прогнозам движение в направлении демократизации только ускоряется.

Курс на модернизацию, взятый с момента избрания на президентский пост Касым-Жомарта Токаева, не подвергся коррективам даже в крайне кризисных обстоятельствах внутри страны. За время его президентства только в части политической реконструкции было разработано четыре пакета реформ, в поддержку которых издано порядка десяти законов.

Принципиально важными законодательными нововведениями стали уведомительный принцип организации и проведения мирных собраний, декриминализация статей о клевете и разжигании розни, введение 30-процентной квоты для молодежи и женщин в избирательных партийных списках, создание института парламентской оппозиции, снижение регистрационного порога для политических партий, введение механизма прямой выборности сельских акимов, отмена смертной казни.

Последним примером укоренения процесса модернизации государственной системы стало мартовское Послание Главы государства, в котором обнародованы новые кардинальные политические реформы.

– И это можно назвать точкой отсчета нового периода развития Казахстана, – продолжает Ерлан Карин, – когда была задана совершенно новая национальная повестка. Отличительной особенностью этих реформ является выверенное соблюдение баланса между политической либерализацией, демократизацией и сохранением устойчивости государственной системы.

Ровное движение Казахстана по пути демократических преобразований успело стать настолько обыденным, что некоторые оппоненты в открытых дискуссиях договариваются до предложений совсем лишить государственные институты каких бы то ни было полномочий.

– Такая позиция вызывает только сожаление, – утверждает Госсекретарь. – Кажется, некоторые наши коллеги слишком увлекаются, предлагая радикальные и даже авантюрные меры, они путают либерализацию с анархией. Мне кажется, это несколько опасная логика. В такой ситуации задача профессионального экспертного сообщества заключается в направлении общественной дискуссии в конструктивное русло, чтобы не дать возможности навязать ложную повестку.

Трудности роста

Конъюнктура сегодняшнего политического рынка в целом дает много интересной работы для специалистов. Школу демократизации общественной жизни, которая сейчас широко раскрывает двери в нашей стране, каждый проходит своим путем – с разными успехами и зачастую сугубо на личном опыте. Однако многие распространенные издержки либерализации все-таки можно предупреждать.

– Одним из знаковых нововведений, предложенных Главой государства, является еще большая либерализация процесса создания политических партий, – приводит пример Ерлан Карин. – И мы отмечаем рост количества заявлений с инициативами о создании различных политобъединений. Это вполне ожидаемая ответная реакция общества на реформы. Но порой создается впечатление, что некоторые из инициаторов путают популярность в социальных сетях с реальной общественной поддержкой. Даже поверхностный анализ их заявлений показывает отсутствие конкретной социальной базы, без которой невозможно формирование подобного рода политических институтов. Вместо реальных политических программ и платформ у них набор хайповых тем из социальных сетей.

Когда государство и общество входят в период широкомасштабной политической трансформации, нужно готовиться к всевозможным перекосам этого процесса, в том числе в виде популизма, считает Госсекретарь. Но идейная каша в голове – это не такая уж безобидная вещь, если персона претендует на место лидера общественного мнения.

– Сейчас наша общественнополитическая жизнь – своего рода болезнь роста политизации граждан, – продолжает Ерлан Карин. – Это прослеживается в том числе при анализе митинговой активности. Благодаря новому закону о мирных собраниях митинги стали повседневными и повсеместными. За два года их количество выросло в геометрической прогрессии: если в 2018–2019 годах было проведено 35митингов, то в первый год после принятия закона – более 500. Возможности для выражения политических позиций граждан расширились. Но что примечательно – нередки случаи, когда один и тот же человек выступает в качестве организатора сразу нескольких собраний на совершенно разные темы. Выходит, ему не важны актуализация и решение заявленных проблем, главное – привлечь больше внимания к себе.

Митинг ради митинга дискредитирует саму идею свободного волеизъявления народа. И наоборот, политическая зрелость заключается в том, чтобы не только научиться требовать изменений от институтов власти, а менять и свое сознание, повышать гражданскую ответственность.

Слово за учеными

Ожидания, которые связаны с политической наукой Казахстана в современных перестроечных реалиях, теперь как никогда высоки. Все потому что в корне изменились установки: обсуждение темы Нового Казахстана не должно перейти в формат агитационных лозунгов, а политологи не должны использоваться в качестве идеологов.

– Идея Нового Казахстана – это приглашение Президента поразмышлять над тем, какой должна быть наша страна в будущем и какой она не должна стать никогда, – заявляет Госсекретарь. – Важно, чтобы эта заявка стала предметом широкой дискуссии, а не агитации и пропаганды. К общему пониманию нужно прийти через обсуждение и осмысление. Как раз заинтересованный, живой диалог могли бы обеспечить эксперты.

Такого рода запрос для практической науки обещает стать серьезным вызовом.

– Долгие годы ник то не нуждался в реальных изысканиях политических наук, – замечает Еркин Тукумов, директор КИСИ при Президенте РК – авторитетного исследовательского центра. – Это нужно признать, чтобы на волне сегодняшних трансформаций начать выстраивать новую коммуникацию между властью и экспертным сообществом. До сих пор ученые выполняли немаловажную роль разъяснения, комментирования, но была потеряна другая составляющая – нет новых концептов, новых мыслей, идей, предложений о путях политических преобразований в стране.

Вклад политологов в общественно-политические процессы можно недооценивать только до определенной поры. Эксперты в важнейших сферах жизни общества, они могут работать на прогнозирование и упреждение многих негативных явлений, конфликтов и социальных взрывов, считает президент РОО «Ассоциация политических исследований» Есенжол Алияров.

– Политология изучает все: внутреннюю и внешнюю политику, межэтнические и религиозные отношения, вопросы национальной безопасности, информационной политики, – напоминает руководитель ассоциации. – И ученым нужно позволять работать по всем этим направлениям. Нам необходимы центры независимого контроля, которые бы изучали вопросы партийного строительства, политической системы, в том числе у наших соседей. Нужно понимать, какие политические процессы происходят в сопредельных странах, чтобы для нас не становились неожиданностью неприятные заявления в адрес Казахстана некоторых зарубежных политиков. Я говорю о некоем политичес­ком пуле, который бы отстаивал интересы нашего государства. А пока мы даже не знаем, что у нас происходит в регионах, отчего и почему возникают вспышки радикального исламизма, этнические столкновения. Политологи могут и должны предупреждать такие события.

Перемены на политической арене Казахстана теперь уже кажутся необратимыми. Вместе с тем возрастает и потребность в научных знаниях, а перед учеными встают задачи, от решения которых зависит состоятельность многих из намеченных перспектив. Ученым, например, еще только предстоит подетально разобрать трагические январские события и переосмыслить процессы не менее драматичных 90-х годов.

– Мы замечаем, как меняется востребованность политологов и влияние общественного мнения, – говорит депутат Мажилиса Айдос Сарым. – Оцениваем работу Национального совета общественного доверия при Президенте, участие наших коллег в подготовке пакетов политических реформ. Но сейчас центр тяжести государственной политики постепенно перемещается в регионы, а там нет политологов, научных центров и подготовленных кадров. Это окажется большой проблемой.

Образ будущего

Самой весомой частью пакета политической модернизации, предложенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, несомненно, станет Конституционная реформа. Из 9 разделов Основного закона поправки затрагивают 8, все они связаны общей концептуальной логикой и серьезным образом меняют порядок функционирования многих институтов государственной власти. Уже сам масштаб этих изменений может опровергнуть пока еще звучащее мнение, что реформы носят косметический, поверхностный характер.

– Думаю, такая позиция – от непонимания и незнания реальной жизни, – считает Государственный секретарь РК Ерлан Карин. – Мы же видим, что необходимость этих перемен вызрела и в обществе, и во власти.

Объявляя свое решение о проведении референдума, Глава государства более конкретно определил, каким он видит Новый Казахстан. В первую очередь это справедливое государство, ориентированное на интересы всего общества, а не отдельных привилегированных групп, где в абсолют возведено верховенство закона и равноправие всех граждан. Новый Казахстан – общество равных возможностей и взаимной ответственности, активных, политически грамотных и не поддающихся популизму граждан.

Как раз в последней идеологеме, возможно, кроется самый опасный подводный камень для всей глобальной перестройки политической системы Казахстана. Ведь модернизация общественных ценностей, в отличие от смены государственных институтов, – процесс более сложный и непредсказуемый.

– Очень высокий темп преобразований имеет свои риски – непонимание, отторжение. И самое опасное – когда институциональные перемены опережают ментальные, – заключает Ерлан Карин. – Тогда реформы могут не прижиться или не дать должного эффекта.

Концепты «Вторая республика» и «Новый Казахстан» только тогда получат полноценное наполнение, когда станут ментальной моделью каждого конкретного человека, его личной парадигмой. Задача обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации не решается в одночасье, но и не становится неразрешимой от того, что переход к очередному историческому этапу в жизни государства требует скорости и определенной смелости.

– Конституционная реформа – только первый этап реализации президентской программы политической модернизации, – уточняет Госсекретарь. – После референдума, если казахстанцы поддержат предлагаемые поправки, предстоит разработать и принять около 20 различных законов, которые коснутся самых разных сфер политической системы и общественной жизни, в том числе выборного процесса, развития местного самоуправления, повышения конкурентоспособности СМИ и институтов гражданского общества. Таким образом запускается долгосрочная программа политического развития нашего государства.

Что же касается системы новых общественных ценностей, о которых предупреждают эксперты, то принятие их едва ли потребует от индивида разрушительной внутренней революции. В конце концов, речь идет всего лишь об общепринятых демократических стандартах: высоком уровне общественной консолидации, иммунитете к радикализму и политическому популизму, неприятию социального неравенства и коррупции, созданию среды, где успешность каждого отдельного человека зависит исключительно от него самого и объективных обстоятельств.