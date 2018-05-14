Общество

На каких улицах проведут средний ремонт дорог в Астане

В акимате Астаны назвали улицы, на которых будет проведен средний ремонт дорог. Работы по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в городе ведутся ежедневно, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в рамках среднего ремонта дорог в текущем году планируется провести работы по пр. Мангилик Ел на участке от моста "Марал" до ул. Керей-Жанибек хандар, пр. Туран на участке от шоссе Коргалжын до пр. Кабанбай батыра, ул. Арай на участке от ул. Жауказын до ул. Космонавтов, ул. М. Жумабаева на участке от пр. Б. Момышулы до ул. Х. Мунайтпасова, ул. Аккум на участке от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. Енбекшилер, пер. Култегин на участке от ул. С. Жунусова до ул. М. Лермонтова. 

Также работы будут проведены по ул. Желтоксан на участке от ул. С. Сейфуллина до ул. Московской, пр. Абая на участке от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова, ул. Керей-Жанибек хандар на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра, ул. Б. Бейсекбаева на участке от пр. Абая до ул. С. Жиенкуловой, ул. М. Лермонтова на участке от пер. Култегин до ул. С. Жиенкуловой, пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Достык до ул. Д. Кунаева.

Помимо этого работы будут проводиться по улице А. Пушкина на участке от ул. К. Циолковского до пр. Абая и от ул. Кенесары до ул. Ташенова, по ул. Ш. Кудайбердыулы на участке от ул. А. Пушкина до ул. Г. Мустафина будет проведен ремонт дорожного покрытия маршрутным методом.

"Также проводятся работы по восстановлению покрытия вокруг люков просевших колодцев, покрытия проезжих частей после проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации", – отмечают в акимате столицы. 

Популярное

Все
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Закон Республики Казахстан
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Облагать крупным налогом выходящих замуж за иностранцев каз…
Правительство , Общество
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения…
Общество
180 тысяч долларов хотели незаметно вывезти в ручной клади …
Недвижимость , Общество
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]