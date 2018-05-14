На каких улицах проведут средний ремонт дорог в Астане



Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в рамках среднего ремонта дорог в текущем году планируется провести работы по пр. Мангилик Ел на участке от моста "Марал" до ул. Керей-Жанибек хандар, пр. Туран на участке от шоссе Коргалжын до пр. Кабанбай батыра, ул. Арай на участке от ул. Жауказын до ул. Космонавтов, ул. М. Жумабаева на участке от пр. Б. Момышулы до ул. Х. Мунайтпасова, ул. Аккум на участке от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. Енбекшилер, пер. Култегин на участке от ул. С. Жунусова до ул. М. Лермонтова.



Также работы будут проведены по ул. Желтоксан на участке от ул. С. Сейфуллина до ул. Московской, пр. Абая на участке от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова, ул. Керей-Жанибек хандар на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра, ул. Б. Бейсекбаева на участке от пр. Абая до ул. С. Жиенкуловой, ул. М. Лермонтова на участке от пер. Култегин до ул. С. Жиенкуловой, пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Достык до ул. Д. Кунаева.



Помимо этого работы будут проводиться по улице А. Пушкина на участке от ул. К. Циолковского до пр. Абая и от ул. Кенесары до ул. Ташенова, по ул. Ш. Кудайбердыулы на участке от ул. А. Пушкина до ул. Г. Мустафина будет проведен ремонт дорожного покрытия маршрутным методом.



"Также проводятся работы по восстановлению покрытия вокруг люков просевших колодцев, покрытия проезжих частей после проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации", – отмечают в акимате столицы.

