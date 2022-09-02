На какой срок может быть избран президент на досрочных выборах, разъяснили в Минюсте

Вице-министр юстиции РК Алма Муканова разъяснила, в каком случае президент Казахстана может быть избран на 7 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это всё зависит от ряда факторов: от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента, и его принятие состоится до или после, а также от срока введения в действие этих норм, которые содержатся в самих законопроектах», - сказала вице-министр юстиции.

Для наглядности она даже продемонстрировала возможные варианты развития событий.

«Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, и при этом в самом законе, вносящем изменения в Конституцию, будет указано, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда состоятся выборы президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями Конституции – 7 лет и один раз», - пояснила вице-министр.

Данные предложения, добавила она, потребуют внесения изменений в Конституцию, потому что раздел Конституции о президенте содержит нормы о том, что срок полномочий составляет 5 лет. Также имеется отдельная статья, которая гласит, что избираться на пост главы государства можно не более двух раз.

«Эти две нормы должны подвергнуться соответствующим изменениям: это - вынесение на республиканский референдум и внесение проекта закона, вносящего изменения в конституцию, непосредственно в парламент», - резюмировала вице-министр.