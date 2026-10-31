На Каспии задержали 126 нарушителей и изъяли 88 км браконьерских сетей

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В октябре на Каспийском море задержали 126 правонарушителей и 44 маломерных судна. Итоги специальных рейдов подвели в Пограничной службе КНБ Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Оперативно-профилактические мероприятия проводились совместно с другими государственными органами. В ходе проверок пограничники изъяли 11,5 килограмма наркотических средств и 88 километров орудий браконьерского лова.

«Обнаруженные в сетях 2337 рыб осетровых и частиковых видов выпущены в естественную среду обитания», — сообщили в Пограничной службе КНБ РК.

По итогам рейдов наложены административные штрафы на сумму свыше 4,5 млн тенге. Предотвращённый ущерб государству, по данным ведомства, превысил 840 млн тенге.