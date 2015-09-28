На катере президента Мальдивской Республики прогремел взрыв
Ерзат Сергазин
На катере президента Мальдивской Республики прогремел взрыв. По имеющейся информации, жена главы Мальдивского государства Фатима Ибрагим, а также несколько чиновников, которые находились на борту, получили незначительные травмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщается, инцидент произошел сегодня рано утром, когда президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин возвращался с хаджа из Саудовской Аравии. Глава государства вместе с сопровождающими прилетел в международный аэропорт, расположенный на острове Хулуле, а оттуда на катере добрался до Мале. Взрыв прогремел, когда судно пришвартовалось к причалу.
Один из сопровождавших президента министров Мухаммед Шариф сообщил, что взрыв произошел в машинном отделении. В настоящее время причины взрыва выясняются.
Напомним, Абдулла Ямин победил на президентских выборах в ноябре 2013 года.