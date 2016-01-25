На казахстанский рынок вошли сразу несколько сельхозгигантов КНР
Талгат Исенов
Между Министерством сельского хозяйства Казахстана и 4 крупнейшими агропромышленными транснациональными компаниями Китая подписан план мероприятий по сотрудничеству, передает Kazpravda.kz.
Речь идет о таких известных компаниях как CITIC, COFCO, Rifa Holding Group, AIJIU.
В МСХ отметили, что китайские партнеры в частности заинтересованы в создании в Казахстане СП по переработке мяса, маличных и зерновых культур, томатов, а также в создании откормочных площадок с дальнейшим продвижением казахстанской продукции на экспорт.
Так, компания Rifa Holding Group будет инвестировать средства на строительство в ВКО мясокомбината с годовой мощностью 17 тыс. тонн баранины и говядины и возведение откормочных площадок на 50 тыс. голов МРС и 1 000 голов КРС. 80% продукции предприятия ориентировано на экспорт в Китай. Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд тенге.
Инвестиционная корпорация CITIC приходит в сектор животноводства. Китайская фирма уже подписала соглашение с холдингом "Байтерек" по реализации проектов, также касающихся создания откормочных площадок и бройлерных птицефабрик.
Промышленная группа AIJIU совместно с Total Impex будет реализовывать в СКО проект по глубинной переработке масляничных и зерновых культур на сумму 58 млн USD. Проектная мощность завода составит 80 тыс. тонн растительного масла, 200 тыс. тонн муки и 200 тыс. тонн кормов в год.
Производство и переработка томатов в Казахстане стало приоритетным направлением сотрудничества для компании COFCO, которая совместно с "Евразия Агрохолдинг" намерена инвестировать создание кластеров по выращиванию помидоров и производство томатной пасты сразу в нескольких регионах республики – Кызылординской области, ВКО и ЗКО. Стоимость "томатных" проектов оценивается в сумму более чем 80 млн USD. Производственная мощность – 120 тыс. тонн продукции в год.
Помимо этого финансовая группа из Гонконга Oriental Patron собирается вложить средства в развитие казахстанской компании " Казэкспортастык" для развития в РК глубокой переработки сельхозпродукции для дальнейшей ее поставки на рынки Китая. Общая сумма инвестиций составит порядка $500 млн.
Напомним, что в прошлом году в рамках визита Президента Нурсултана Назарбаева в КНР было подписано свыше 50 соглашений на $24 млрд.