На казахстанской границе произошел инцидент

Происшествия
Казахстанским пограничникам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить пьяных нарушителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МС КНБ.
Как рассказали в ведомстве, контрольным постом Кордайского пограничного отряда 8 ноября в 04.35 был остановлен автомобиль марки "Ауди С4" для проверки документов. В салоне находились 4 человека в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"На требование предоставить документы для въезда в пограничную зону водитель и пассажиры отказались и стали выражаться нецензурными словами в адрес пограничников. Повторно правила разъяснил старший наряда, однако и после этого они отказались предъявить документы. После чего один из пассажиров, выйдя из машины, открыл шлагбаум, и автомобиль выехал вперед. Водитель, не обращая внимания на требование пограничников остановиться, сбил старшего пограничного наряда, который упал на капот", – уточнили в Погранслужбе.
Один из пограничников сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета, после чего машина остановилась.
В результате происшествия водитель и пассажиры – жители Кордайского района Жамбылской области (двое 1992 и один 1993 годов рождения, а также 21-летняя девушка) – были задержаны и переданы сотрудникам районной полиции.
Как рассказали в ведомстве, контрольным постом Кордайского пограничного отряда 8 ноября в 04.35 был остановлен автомобиль марки "Ауди С4" для проверки документов. В салоне находились 4 человека в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"На требование предоставить документы для въезда в пограничную зону водитель и пассажиры отказались и стали выражаться нецензурными словами в адрес пограничников. Повторно правила разъяснил старший наряда, однако и после этого они отказались предъявить документы. После чего один из пассажиров, выйдя из машины, открыл шлагбаум, и автомобиль выехал вперед. Водитель, не обращая внимания на требование пограничников остановиться, сбил старшего пограничного наряда, который упал на капот", – уточнили в Погранслужбе.
Один из пограничников сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета, после чего машина остановилась.
В результате происшествия водитель и пассажиры – жители Кордайского района Жамбылской области (двое 1992 и один 1993 годов рождения, а также 21-летняя девушка) – были задержаны и переданы сотрудникам районной полиции.