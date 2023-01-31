"На каждом клочке земли сразу появляется жилой комплекс" – Токаев о недостатке парков в Астане

Президент
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Диасов Ораз
корреспондент

По словам президента, нужно пересмотреть концепцию развития городской среды.

Фото: Kazpravda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы отметил, что нужно сделать Астану комфортным городом для проживания, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. К сожалению, вместо того, чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны", - сказал президент.

Как он отметил, через реку нужно строить пешеходные мосты. Особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится.

"Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы. За рубежом они являются "точками притяжения" людей. Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная", - продолжил глава государства.

По его словам, при правильном подходе ее можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан.

"В целом, необходимо разработать единую концепцию развития общественного пространства. Нам нужно сохранить эстетический облик столицы. Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики. Отдельного внимания требует район торговых домов "Артем" и "Тулпар". Акимату необходимо принять конкретные меры", - резюмировал президент.

#Астана #Токаев #строительство #развитие #совещание #парк #ЖК

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