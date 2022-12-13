На кинофестивале «Евразия» вручены первые призы

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XVI Международный кинофестиваль «Евразия» распахнул свои двери 12 декабря в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.

Как всегда, официальную часть программы предваряла красная дорожка. В торжественно наряженном главном зале театра мероприятие открывали президент фестиваля Ардак Амиркулов и программный директор Гульнара Абикеева. Было зачитано и приветственное слово министра культуры и спорта Даурена Абаева, который пожелал участникам «креативного доброго настроения, творческих успехов и плодотворного дня».

Был показан также трейлер, составленный из всех фильмов, участвующих в конкурсных программах «Евразии». Кроме того, зрители познакомились и с членами жюри. Интересно, что зарубежные гости, выходившие на сцену, обязательно старались хотя бы пару слов вначале произнести на казахском языке.

Главным же сюрпризом церемонии стало вручение специальных призов фестиваля. Приз «За вклад в развитие кинематографа Центральной Азии» получил знаменитый узбекский режиссер Али Хамраев, который на нынешнем фестивале возглавляет жюри международного конкурса. Ответное слово 85-летнего мэтра узбекского кино стало самым эмоциональным на мероприятии: «Сегодня на землю Казахстана пришел праздник – мировое кино приехало к вам в гости. Я считаю, велик тот народ, что в трудное время может радушно принимать другие народы! Фестиваль «Евразия» живет – и это главное! Мы скучали по нему. Успеха фестивалю и успеха Казахстану!».

Другой специальный приз – «За вклад в казахский кинематограф» – был вручен культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову.

А завершилась программа демонстрацией фильма открытия. Им стала картина «Боран» казахстанского кинорежиссера Сабита Курманбекова.

Но еще до церемонии открытия прошли первые пресс-конференции в Фестивальном центре.

Сначала перед журналистами выступили организаторы мероприятия. Как рассказала Гульнара Абикеева, на нынешнем фестивале удалось собрать звездное жюри и очень сильную программу. «Если когда-то у нас была программа «Динамично развивающееся казахское кино», затем «Динамичное казахское кино», то сейчас наш кинематограф достиг такого уровня, что мы можем позволить себе провести отдельный национальный конкурс наравне с международным. И эта главная необычность и новшество XVI кинофестиваля «Евразия».

Подтверждением высокого уровня конкурсных программ является и тот факт, что сразу четыре картины представлены от своих стран на премию «Оскар». К тому же на фестивале состоятся сразу четыре мировых премьеры.

На следующих трех пресс-конференциях прошла «презентация» жюри Национального конкурса, Международного и NETPAC – Международной сети по продвижению азиатского кино.

Одновременно в кинотеатре Kinopark 10 Forum начались кинопоказы. Из международного конкурса были представлены фильмы «Иль Боемо» (Чехия – Италия – Словакия; режиссер Петр Вацлав) и «Женщина» (Китай; режиссер Ван Чао). Из национального – «Горный лук» (режиссер Эльдар Шибанов), «Зере» (режиссер Даурен Камшыбаев) и «От» (режиссер Айжан Касымбек). А внеконкурсная программа «Особое событие» открылась картиной «Ага» члена жюри Национального конкурса болгарского режиссера Милко Лазарова. Она завоевала множество наград на киносмотрах по всему миру, а на XIV кинофестивале «Евразия» получила приз за лучшую режиссуру.

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