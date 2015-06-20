Статьи
На Кипр – за высшей квалификацией
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Анжелика Витвицкая пос­ле окончания Костанайского политехнического колледжа уже год работает слесарем механосборочных работ в АО "СарыАрка­Авто". Автомобилестроение как отрасль промышленности стартовало в Костанае несколько лет назад с нуля, однако сегодня в цехах двух сборочных производств под крышей "АгромашХолдинга" трудятся уже десятки выпускников учебных заведений города, получивших подготовку по техническим профессиям. Анжелика отличается от других тем, что едва ли не первой в Казахстане выиграла грант на обучение в Восточно-Средиземноморском университете на Кипре, где студенты из полусотни стран становятся мировой элитой автострое­ния. В этом ей поспособствовали колледж и предприятие – соответственно через 4 года они ждут Анжелику в Костанае как инженера мирового уровня.

В регионе развивается и собственное обучение по программам развитых стран – дуальное, в котором участвуют как колледж или вуз, так и предприятие, коему нужны кадры. Например, что касается того же политехнического, то он открыл у себя специальность "машиностроение", чтобы готовить сотрудников по заказу автозаводов. Пока запланировано набрать 25 учащихся. Конкурс среди поступающих быстро составил три человека на место.

Еще одна новая специальность, открытая здесь же, называется "карамельщик". Нетрудно догадаться, что речь идет о подготовке работников для модернизированной кондитерской фабрики. АО "Баян-Сулу" заключило с колледжем договор, согласно которому учащиеся будут заниматься теорией параллельно с практикой в цехах, выпуская конфеты. При этом на производстве они получат соответствующую зарплату. А по окончании учебы им гарантировано трудоустройство в "Баян-Сулу". Такие условия устраивают и детей, и их родителей.

Популярное

Все
Его пламенная страсть
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Успешный год
Дюжина уроков
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Свалка раздора
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Фокус на качество и доступность
Каждая семья на счету
Главное – безопасность
Надеемся на повышение в классе
Ехали медведи на велосипеде…
Активизировать сотрудничество
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Медицина постковидного периода
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Статьи
Успешный год
Статьи
Дюжина уроков
Статьи
Мы просто работаем
Статьи
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]