Статьи На Кипр – за высшей квалификацией Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Анжелика Витвицкая пос­ле окончания Костанайского политехнического колледжа уже год работает слесарем механосборочных работ в АО "СарыАрка­Авто". Автомобилестроение как отрасль промышленности стартовало в Костанае несколько лет назад с нуля, однако сегодня в цехах двух сборочных производств под крышей "АгромашХолдинга" трудятся уже десятки выпускников учебных заведений города, получивших подготовку по техническим профессиям. Анжелика отличается от других тем, что едва ли не первой в Казахстане выиграла грант на обучение в Восточно-Средиземноморском университете на Кипре, где студенты из полусотни стран становятся мировой элитой автострое­ния. В этом ей поспособствовали колледж и предприятие – соответственно через 4 года они ждут Анжелику в Костанае как инженера мирового уровня.



В регионе развивается и собственное обучение по программам развитых стран – дуальное, в котором участвуют как колледж или вуз, так и предприятие, коему нужны кадры. Например, что касается того же политехнического, то он открыл у себя специальность "машиностроение", чтобы готовить сотрудников по заказу автозаводов. Пока запланировано набрать 25 учащихся. Конкурс среди поступающих быстро составил три человека на место.



Еще одна новая специальность, открытая здесь же, называется "карамельщик". Нетрудно догадаться, что речь идет о подготовке работников для модернизированной кондитерской фабрики. АО "Баян-Сулу" заключило с колледжем договор, согласно которому учащиеся будут заниматься теорией параллельно с практикой в цехах, выпуская конфеты. При этом на производстве они получат соответствующую зарплату. А по окончании учебы им гарантировано трудоустройство в "Баян-Сулу". Такие условия устраивают и детей, и их родителей.