На Кипре обнаружили гробницы старше 3 тыс. лет

История
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Гробницы бронзовой эпохи нашли в Хала Султан Текке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Археологи нашли богатые гробницы бронзовой эпохи в древнем торговом центре Кипра Хала Султан Текке. Находки датируются XIV веком до н. э. и сохранились практически в первозданном виде спустя почти 3 тыс. лет. Об этом 3 февраля сообщил журнал Arkeonews.

Процветание Хала Султан Текке было основано на производстве и экспорте меди с использованием сырья с близлежащих гор Троодос. Археологические находки, в числе которых шлаковые отвали, печи, тигли и фрагменты руды, подтверждают металлургическую деятельность.

Две гробницы, а также заброшенные колодцы были найдены в ходе раскопок Департамента древностей министерства культуры Республики Кипр под руководством профессора Университета Гетеборга в Швеции Питера М. Фишера в 2025 году. Геологическое бурение рядом с колодцем показало высокую соленость грунтовых вод на глубине около 10 м, что может объяснять, почему колодец забросили еще в древности.

Важно, что потолки обнаруженных гробниц давно обрушились, запечатав их содержимое и сохранив от последующих повреждений. Несмотря на некоторые повреждения, археологический контекст удалось сохранить. Так ученые смогли с точностью реконструировать погребальные обычаи.

Согласно публикации, археологи обнаружили в гробницах богатую коллекцию погребальных принадлежностей, в том числе искусно изготовленную кипрскую керамику, инструменты и личные украшения. Наиболее примечательным оказалось множество импортных предметов роскоши, которые подтверждают наличие дальних торговых сетей. Артефакты принадлежат материковой Греции, Криту и Эгейским островам, Египту, Афганистану, Индии и Балтике.

Предварительный биоархеологический анализ показывает, что в гробницах были похоронены люди всех возрастов – от новорожденных до взрослых. Продолжающиеся исследования направлены на дальнейшее изучение семейных отношений, здоровья, демографии и образа жизни этого элитного общества бронзового века.

Находки подтверждают статус Хала Султан Текке как основного экономического и культурного центра позднего бронзового века. Богатство и разнообразие импортных товаров говорят о том, что гробницы принадлежали членам правящей элиты, активно занимающимся экспортом меди и международной торговлей. Различия в иностранных объектах между гробницами могут указывать на специализированные торговые роли или на наличие мигрантских общин в городе.

#история #раскопки #Кипр #гробница

Популярное

Все
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
В целях поддержки креативной индустрии
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Продукция отправится в Эстонию
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Новая философия модернизации страны
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Предоставят льготные кредиты
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают в Казахс…
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили му…
Вплетены в историческую память
В Казахстане опубликуют семитомник по академической истории…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]