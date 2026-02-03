Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Археологи нашли богатые гробницы бронзовой эпохи в древнем торговом центре Кипра Хала Султан Текке. Находки датируются XIV веком до н. э. и сохранились практически в первозданном виде спустя почти 3 тыс. лет. Об этом 3 февраля сообщил журнал Arkeonews.

Процветание Хала Султан Текке было основано на производстве и экспорте меди с использованием сырья с близлежащих гор Троодос. Археологические находки, в числе которых шлаковые отвали, печи, тигли и фрагменты руды, подтверждают металлургическую деятельность.

Две гробницы, а также заброшенные колодцы были найдены в ходе раскопок Департамента древностей министерства культуры Республики Кипр под руководством профессора Университета Гетеборга в Швеции Питера М. Фишера в 2025 году. Геологическое бурение рядом с колодцем показало высокую соленость грунтовых вод на глубине около 10 м, что может объяснять, почему колодец забросили еще в древности.

Важно, что потолки обнаруженных гробниц давно обрушились, запечатав их содержимое и сохранив от последующих повреждений. Несмотря на некоторые повреждения, археологический контекст удалось сохранить. Так ученые смогли с точностью реконструировать погребальные обычаи.

Согласно публикации, археологи обнаружили в гробницах богатую коллекцию погребальных принадлежностей, в том числе искусно изготовленную кипрскую керамику, инструменты и личные украшения. Наиболее примечательным оказалось множество импортных предметов роскоши, которые подтверждают наличие дальних торговых сетей. Артефакты принадлежат материковой Греции, Криту и Эгейским островам, Египту, Афганистану, Индии и Балтике.

Предварительный биоархеологический анализ показывает, что в гробницах были похоронены люди всех возрастов – от новорожденных до взрослых. Продолжающиеся исследования направлены на дальнейшее изучение семейных отношений, здоровья, демографии и образа жизни этого элитного общества бронзового века.

Находки подтверждают статус Хала Султан Текке как основного экономического и культурного центра позднего бронзового века. Богатство и разнообразие импортных товаров говорят о том, что гробницы принадлежали членам правящей элиты, активно занимающимся экспортом меди и международной торговлей. Различия в иностранных объектах между гробницами могут указывать на специализированные торговые роли или на наличие мигрантских общин в городе.