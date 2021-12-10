На кого чаще всего жалуются омбудсмену казахстанцы

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1614 обращений поступило в адрес Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой за 11 месяцев 2021 года, сообщает Kazpravda.kz
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Чаще всего, согласно статистике, жалобы граждан касались вопросов действий или, наоборот, бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции - 298 обращений. Также в топ попали обжалования судебных актов - 215 обращений.
Часто жаловались и по поводу так называемых общих вопросов уголовно-исполнительной системы и уголовно-процессуального законодательства. Хватало жалоб и на ситуации по поводу предоставления жилья, проблемы сферы здравоохранения, нарушения конституционных прав и свобод граждан.
По-прежнему нередки обращения (в текущем году их поступило 163), ксающиеся нарушений прав человека в исправительных учреждениях Казахстана, включая жалобы на медобслуживание, злоупотребление служебным положением, нарушение коммунально-бытовых условий и применение пыток. Что касается последнего пункта, согласно обновленным данным, за истекшие месяцы 2021 года по статье 146 УК РК («Пытки») в производстве находилось 655 уголовных дел, по этой статье было осуждено 7 сотрудников МВД РК.
Согласно своему мандату, Уполномоченный по правам человека в РК координирует деятельность Национального превентивного механизма против пыток и жестокого обращения (НПМ), направленного на выявление случаев нарушений прав человека в учреждениях пенитенциарной системы и иных специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества. Деятельность НПМ осуществляется при поддержке Правительства РК, Программы развития ООН и других международных организаций. Участники НПМ ежегодно проводят мониторинговые посещения порядка 500 учреждений. В целом, количество охватываемых НПМ учреждений на текущий момент составляет более 3 тысяч по всей стране.
В результате соответствующего мониторинга были установлены и приняты многие из поступивших в адрес Уполномоченного обращений. По итогам всех обращений и жалоб, выявленных в ходе мониторинговых посещений, проводятся проверки, готовятся либо уже направлены письма в адрес уполномоченных органов. По состоянию на ноябрь 2021 года участники НПМ провели уже 507 посещений учреждений закрытого типа.
Общее количество рекомендаций, данных участниками НПМ по итогам превентивных посещений в 2021 году, составило 3667. В разрезе государственных органов, рекомендации были направлены в КУИС, МВД, МОН, Минздрав, МТСЗН, Минобороны и КНБ РК.
Правда, далеко не все рекомендации получают поддержку уполномоченных госорганов. Так, к примеру, Минздрав РК исполнил лишь 122 рекомендации из 623, а 9 вообще не были приняты.