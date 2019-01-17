На кого катить баллон?

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Юрий Ли

В Приаралье за последние три года несоблюдение правил безопасности при использовании бытового газа повлекло 13 происшествий, в том числе 10 взрывов баллонов, газовоз­душной смеси и пожаров, еще в трех случаях произошло отравление граждан. В инцидентах пострадали 20 кызылординцев, они поступили в лечебные учреж­дения с ожогами и травмами, а вот еще трем «повезло» меньше: для них все закончилось трагически – гибелью.

Наибольшее количество связанных с голубым топливом происшествий, по словам главного специалиста управления контроля в области пожарной безопасности департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Кызылординской области Чингиза Бердыбаева, пришлось на 2016 год. В 2017-м был зарегистрирован лишь один случай взрыва газового баллона.

Но в минувшем году вновь прои­зошел рост инцидентов: три взрыва газовых баллонов и два – газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без летальных исходов, однако двум кызылординцам потребовалась госпитализация.

По информации ДЧС, главная причина всех происшествий – техническая неисправность газового оборудования, и, к сожалению, вероятность возникновения подобных инцидентов остается на высоком уровне. Дело в том, что в Кызылорде в последние годы значительно выросло число автогазозаправочных станций, на которых, несмотря на запрет, оказывают услуги по заправке баллонов.

– Заправка сжиженным газом бытовых баллонов допускается исключительно в специализированных газонаполнительных пунктах и станциях, – рассказывает Чингиз Бердыбаев. – Владею­щие ими организации выполняют весь комплекс предписанных мероприятий, в том числе ведут абонентский учет потребителей, проверяют техническую исправность емкос­тей, осуществляют маркировку и выдают гарантийный талон качества. Кроме того, обеспечивают доставку спецтранс­портом, аварийное и плановое обслуживание газобаллонных установок. Естественно, такая услуга дороже, поэтому немало горожан предпочитают альтернативный вариант: сами везут баллоны на газозаправочные станции, договариваются с операторами.

Но последствия такой «экономии» нередко выходят боком. На телефонные номера операторов 101 (противопожарная служба) и 112 (служба спасения) нередко поступают тревожные сообщения от кызылординцев о выявлении запаха газа, утечках в корпусах баллонов или в их запорном устройстве. И выясняется, что емкость была приобретена или заправлена на автогазозаправочной станции. И в этом случае таким потребителям помощи ждать просто неоткуда.

Аварийные службы организаций обслуживают только своих абонентов. Будет получен отказ и при обращении на телефонный номер 104 – аварийная служба газа в областном центре принимает заявки только по проб­лемам, связанным с централизованным газоснабжением. В итоге на помощь экстренных служб они могут рассчитывать только после происшествия – взрыва или пожара.

Однако в Кызылорде, на которую в минувшем году приш­лось 4 из 5 газовых инцидентов, опас­ность их повторения сущест­вует не только в частном секторе, где в отличие от многоэтажного жилого фонда газификация оставила бреши. Газовые плиты с баллонами для приготовления пищи сплошь и рядом эксплуатируются прак­тически во всех бывших семейных общежитиях, в которых после приватизации и кухни стали жилыми.

Подключить эти здания к централизованному газоснабжению в отсутствии вентиля­ционных шахт в помещениях не представляется возможным, есть сложности и с установкой бытовых электроплит, монтаж которых рассматривался как альтернатива при подготовке к проведению модернизации. Так что газобаллонные установки в них, по сути, безальтернативны, хотя их использование вызывает большие вопросы у специалис­тов. А представьте, что если и здесь найдутся желаю­щие сэкономить и заправить газовый баллон подешевле…

Выход из сложившейся ситуации местные власти видят в создании газотехнической инспекции, которая получит полномочия для пресечения нарушений, в том числе правил безопасного использования газобаллонных установок. По словам руководителя отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля над опасными производственными объектами управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Олжаса Исмалаева, Правительство должно решить этот вопрос, ведется работа на законодательном уровне. А пока проводится разъяснительная работа с населением.

В то же время в ближайших планах региона – обеспечить 95% граждан области природным газом. Надо полагать, цент­рализованное газоснабжение вытеснит опасные газобаллонные установки.

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