На кого катить баллон?

В Приаралье за последние три года несоблюдение правил безопасности при использовании бытового газа повлекло 13 происшествий, в том числе 10 взрывов баллонов, газовоздушной смеси и пожаров, еще в трех случаях произошло отравление граждан. В инцидентах пострадали 20 кызылординцев, они поступили в лечебные учреждения с ожогами и травмами, а вот еще трем «повезло» меньше: для них все закончилось трагически – гибелью.
Наибольшее количество связанных с голубым топливом происшествий, по словам главного специалиста управления контроля в области пожарной безопасности департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Кызылординской области Чингиза Бердыбаева, пришлось на 2016 год. В 2017-м был зарегистрирован лишь один случай взрыва газового баллона.
Но в минувшем году вновь произошел рост инцидентов: три взрыва газовых баллонов и два – газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без летальных исходов, однако двум кызылординцам потребовалась госпитализация.
По информации ДЧС, главная причина всех происшествий – техническая неисправность газового оборудования, и, к сожалению, вероятность возникновения подобных инцидентов остается на высоком уровне. Дело в том, что в Кызылорде в последние годы значительно выросло число автогазозаправочных станций, на которых, несмотря на запрет, оказывают услуги по заправке баллонов.
– Заправка сжиженным газом бытовых баллонов допускается исключительно в специализированных газонаполнительных пунктах и станциях, – рассказывает Чингиз Бердыбаев. – Владеющие ими организации выполняют весь комплекс предписанных мероприятий, в том числе ведут абонентский учет потребителей, проверяют техническую исправность емкостей, осуществляют маркировку и выдают гарантийный талон качества. Кроме того, обеспечивают доставку спецтранспортом, аварийное и плановое обслуживание газобаллонных установок. Естественно, такая услуга дороже, поэтому немало горожан предпочитают альтернативный вариант: сами везут баллоны на газозаправочные станции, договариваются с операторами.
Но последствия такой «экономии» нередко выходят боком. На телефонные номера операторов 101 (противопожарная служба) и 112 (служба спасения) нередко поступают тревожные сообщения от кызылординцев о выявлении запаха газа, утечках в корпусах баллонов или в их запорном устройстве. И выясняется, что емкость была приобретена или заправлена на автогазозаправочной станции. И в этом случае таким потребителям помощи ждать просто неоткуда.
Аварийные службы организаций обслуживают только своих абонентов. Будет получен отказ и при обращении на телефонный номер 104 – аварийная служба газа в областном центре принимает заявки только по проблемам, связанным с централизованным газоснабжением. В итоге на помощь экстренных служб они могут рассчитывать только после происшествия – взрыва или пожара.
Однако в Кызылорде, на которую в минувшем году пришлось 4 из 5 газовых инцидентов, опасность их повторения существует не только в частном секторе, где в отличие от многоэтажного жилого фонда газификация оставила бреши. Газовые плиты с баллонами для приготовления пищи сплошь и рядом эксплуатируются практически во всех бывших семейных общежитиях, в которых после приватизации и кухни стали жилыми.
Подключить эти здания к централизованному газоснабжению в отсутствии вентиляционных шахт в помещениях не представляется возможным, есть сложности и с установкой бытовых электроплит, монтаж которых рассматривался как альтернатива при подготовке к проведению модернизации. Так что газобаллонные установки в них, по сути, безальтернативны, хотя их использование вызывает большие вопросы у специалистов. А представьте, что если и здесь найдутся желающие сэкономить и заправить газовый баллон подешевле…
Выход из сложившейся ситуации местные власти видят в создании газотехнической инспекции, которая получит полномочия для пресечения нарушений, в том числе правил безопасного использования газобаллонных установок. По словам руководителя отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля над опасными производственными объектами управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Олжаса Исмалаева, Правительство должно решить этот вопрос, ведется работа на законодательном уровне. А пока проводится разъяснительная работа с населением.
В то же время в ближайших планах региона – обеспечить 95% граждан области природным газом. Надо полагать, централизованное газоснабжение вытеснит опасные газобаллонные установки.