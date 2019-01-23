Неадекватное поведение на дороге водителя автомобиля «мерседес» привлекло внимание стражей порядка во время патрулирования улиц областного центра. Законное требование представителей власти остановить машину петропавловец проигнорировал. Полицейским пришлось организовать погоню за ним, и спустя некоторое время нарушитель все-таки был остановлен. Но покидать салон авто он наотрез отказался и вновь попытался скрыться. Далее 41-летний мужчина допустил наезд на стоящего перед автомобилем сотрудника полиции. Стражам порядка пришлось прибегнуть к силе, чтобы задержать его.

Выяснилось, что нарушитель – житель областного центра Северо-Казахстанской области 1978 года рождения, что ранее его лишили права вождения. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Кстати, это уже второй случай внесения в Единый реестр досудебных расследований факта неповиновения сотрудникам полиции в текущем году. Недавно в местном вытрезвителе посетитель кинулся на сержанта полиции.