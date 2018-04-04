​На колесах по свету

На первом этапе испанской многодневной велогонки «Тур Страны басков» протяженностью 162,1 км победу одержал француз Жулиан Алафилиппе (Quick-Step Floors), вторым был словенец Примо Роглич (Lotto NL – Jumbo), третьим испанец Пельо Бильбао (Astana Pro Team).

Тем временем на противоположном конце планеты началась другая многодневка – «Тур Таиланда», в которой участвует казахстанская команда Vino – Astana Motors. Лучшими в составе нашей континентальной дружины на двух стартовых этапах становились Степан Астафьев (5-е место) и Арман Камышев (9-е).