​На колесах по свету

Свежий выпуск
547

На первом этапе испанской многодневной велогонки «Тур Страны басков» протяженностью 162,1 км победу одержал француз Жулиан Алафилиппе (Quick-Step Floors), вторым был словенец Примо Роглич (Lotto NL – Jumbo), третьим испанец Пельо Бильбао (Astana Pro Team).

Тем временем на противоположном конце планеты началась другая многодневка – «Тур Таиланда», в которой участвует казахстанская команда Vino – Astana Motors. Лучшими в составе нашей континентальной дружины на двух стартовых этапах становились Степан Астафьев (5-е место) и Арман Камышев (9-е). 

Популярное

Все
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
У открытого люка
Дробить и объединять
«Разум» будущего
Как же трудно без труда
Житель Панфиловского района спас тонущих в воде людей
За себя и за того парня?
На востоке страны спонсоры передали ухоженное оснащенное здание под Центр адаптации несовершеннолетних
Высох колодец? Начинаем ценить воду
Без поверки счета «кусаются»
Должны контролироваться государством
Кран или пропал
Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Гордость сельскохозяйственной науки
Поборемся в Турции
Победили сильнейшие
Коротко о главном
Путь самосовершенствования
Доходное место
Задумались о рисках
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Лагерь для перемещенных лиц
Лимбургские голуби
Создавайте свои игры
Задумались о рисках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]