На конференции ОБСЕ рассказали об усилении защиты женщин и детей в Казахстане

Общество

В Казахстане за последние годы принят ряд ключевых законодательных мер, направленных на укрепление гендерного равенства и всестороннюю защиту женщин и детей от семейно бытового насилия. О проводимых законодательных реформах на сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал доктор PhD по юриспруденции, профессор и независимый эксперт в области права Муслим Хасенов

По словам эксперта, Казахстан планомерно и системно развивает нормативно правовую базу в сфере обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Особое внимание государство уделяет созданию надежных гарантий безопасности и превентивным механизмам предотвращения насилия.

Ключевым этапом данной работы стало принятие масштабных законодательных поправок, вступивших в силу в апреле 2024 года. В частности, криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью закрепила строгий подход к правовой оценке соответствующих правонарушений и установила четкие рамки неотвратимости наказания.

Муслим Хасенов подчеркнул, что принятые поправки выступают важным практическим шагом в развитии всей государственной системы противодействия семейно-бытовому насилию.

«За последние годы Казахстан предпринял важные шаги по укреплению гендерного равенства и защите женщин от домашнего насилия», – сообщил эксперт в своем выступлении на международной площадке.

Профессор также подробно осветил, как нормативные изменения 2024 года позволили существенно расширить правовой инструментарий защиты женщин и детей, создав более эффективные условия для пресечения любых проявлений физического насилия.

Внедренные правовые механизмы развивают национальную систему защиты прав человека, способствуя укреплению социальной стабильности и равенства в обществе.
 

#права человека #реформы #женщины #ОБСЕ

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